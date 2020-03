AMPLIAR Trump cenó con Bolsonaro en Miami el domingo

12/03/2020 - Confirmado

Funcionario brasileño que estuvo con Trump tiene COVID-19

Un alto funcionario brasileño que estuvo en eventos con el presidente Donald Trump en Florida dio positivo al coronavirus, la primera vez que se sabe de alguien con la enfermedad COVID-19 que estuvo cerca del mandatario estadounidense. La Casa Blanca informó que Trump no planea realizarse la prueba para detectar el virus y tampoco ponerse bajo cuarentena voluntaria.

Detalles.

De acuerdo con un comunicado de la presidencia brasileña el jueves, los resultados de las pruebas realizadas a Fábio Wajngarten, director de comunicaciones del presidente Jair Bolsonaro, dieron positivo a COVID-19. La presidencia brasileña indicó que está adoptando medidas preventivas para garantizar la salud de Bolsonaro.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo en un comunicado que “se están evaluando las exposiciones del caso, que dictarán los próximos pasos”.

“Tanto el presidente como el vicepresidente casi no tuvieron interacciones con el individuo que dio positivo y él no requiere que lo evalúen en este momento”, agregó la vocera.

Wajngarten acompañó a Bolsonaro en un viaje de tres días a Estados Unidos y el sábado se quedó en el resort Mar-a-Lago, donde publicó una foto posando junto a Trump. Un video del evento público también lo mostró de pie justo detrás de ambos presidentes.

Posteriormente, Bolsonaro y Wajngarten asistieron a una fiesta de cumpleaños de Kimberly Guilfoyle, actual pareja de Donald Trump Jr., hijo del presidente.

En la reunión también estuvieron la hija de Trump, Ivanka, y el esposo de ella, Jared Kushner; el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani; el canciller brasileño Ernesto Araujo, y el congresista Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, entre otros.

“Tuvimos una cena en Florida, en Mar-a-Lago, con toda la delegación”, dijo Trump a los periodistas el jueves en la Oficina Oval. “Desconozco si el colaborador de prensa estuvo ahí. Pero no hicimos nada inusual”.

El funcionario brasileño inicialmente negó un informe el miércoles de que se le había realizado una prueba para detectar el virus, y dijo en su cuenta de redes sociales que estaba bien de salud. Ahora está en cuarentena en casa, según el comunicado.

Dos importantes periódicos de Brasil reportaron el jueves que a Bolsonaro se le realizó la prueba de coronavirus y se esperan los resultados para el viernes, aunque la oficina de prensa de la presidencia de Brasil no lo confirmó cuando fue contactada por The Associated Press.

El hijo de Bolsonaro confirmó en un tuit el jueves que a su padre le realizaron las pruebas y dijo que no mostraba síntomas.

El gobierno brasileño también se comunicó con las autoridades estadounidenses para que puedan tomar medidas de precaución, según el comunicado brasileño.

El senador de Florida, Rick Scott, quien se reunió con Bolsonaro en Miami, también dijo en un comunicado que se pondrá en cuarentena, aunque considera que su riesgo personal es bajo.

En muchas personas, el coronavirus sólo provoca síntomas moderados, como fiebre y tos. En algunos, en particular adultos mayores y personas con problemas de salud ya existentes, puede causar efectos más graves. Sin embargo, la gran mayoría de las personas enfermas de COVID-19 se recuperan.