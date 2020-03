11/03/2020 - Salud

Coronavirus: refuerzan el seguimiento epidemiológico de viajeros

El Ministerio de Salud solicita a los ciudadanos que, por compromiso social, notifiquen al Sistema Provincial de Salud su arribo a la provincia para que realicen una cuarentena por precaución. Sobre el mal surgido en China, Tucumán está abocado a detectar casos y seguir de cerca la situación de otros países para encauzar las tareas de prevención.

Durante una conferencia de prensa desarrollada en la sede del Siprosa, la ministra de Salud, Rossana Chahla, expresó que existe una situación de vigilancia epidemiológica a nivel global, nacional y provincial vinculada al Covid-19: “Se informará en tiempo real lo que ocurre en la provincia en el actual contexto ante casos de síndromes febriles inespecíficos, particularmente el Coronavirus”.

En este sentido, Chahla sostuvo: “tenemos que estar muy alerta. Casos de Coronavirus vamos a tener. No estamos exentos porque la gente está volviendo de lugares que tienen circulación viral. Hay mucha gente que viajó al exterior. Nosotros tenemos que mantener la tranquilidad de la gente, pero también la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para poder frenar el brote. Que nos llamen y nos avisen de dónde vinieron. Queremos seguir de cerca a las personas que arriben a la provincia”.

También señaló que “estamos asistiendo a los pacientes que tienen el nexo epidemiológico. Los que manifiestan síntomas de síndromes febriles inespecíficos que lo estudiamos para todo tipo de causas”. Lo dijo, tras recordar que en Tucumán hasta el momento se detectaron 62 casos con diagnóstico de Dengue y comentó que no se detectaron casos de Coronavirus hasta el momento.

Con respecto al síndrome febril inespecífico, “si el paciente tiene síntomas respiratorios tenemos que descartar Influenza y, si además tiene nexo epidemiológico con países del exterior, se tiene que descartar Coronavirus. Queremos aclarar que no se detectaron casos de Coronavirus. Si tienen otros síntomas como dolores musculares, dolores de cuerpo y cuadros retro oculares, es necesario descartar Dengue”.

La ministra declaró que 40 personas se encuentran en situación de cuarentena en sus viviendas y que este número podría incrementar según el tránsito de personas que arriben al país y a la provincia desde el exterior: “Tenemos varias personas que vinieron de viaje que se encuentran aisladas y sin síntomas. Cada vez serán más en la medida que lleguen a suelo tucumano”.

Cómo se desarrolla la cuarentena

Las personas que hayan llegado desde los principales países afectados deberán permanecer en sus domicilio y comunicarse con el teléfono 0800-555-8478, tengan o no síntomas, para que el Siprosa pueda hacer un seguimiento permanente. Recomiendan a estas personas que se realicen controles de temperatura corporal de forma permanente. Entre las principales naciones afectadas por el virus, se encuentran: China, Italia, Alemania, España, Francia, Japón, Corea, Irán y ahora se agregó Estados Unidos.

La Ministra hizo hincapié en reforzar el control en personas que tenga el nexo epidemiológico al haber llegado del exterior y dentro de 14 días. Especialmente en aquellas sean asintomáticos o manifiesten fiebre inespecífica, dolor de garganta y tos. Pueden tener cualquiera de estos síntomas, incluyendo cuadros de rinitis y de resfrío común.

Aeropuerto

En el Aeropuerto de Tucumán agentes sanitarios del Siprosa brindan información a los viajeros. En el caso de que manifiesten algún síntoma de sospecha, en ese caso, actúa el Sistema de Emergencias 107 que posee un lugar aislado para atender a los pacientes. No se realizan controles de temperatura “porque no es una medida costo efectiva. No dio resultados en Italia”, comentó Chahla.

Cuidado de la familias y adultos mayores

También recomendó a las familias que hayan vuelto de vacaciones o por giras escolares que vengan del exterior que no envíen a sus hijos a los colegios y que los padres no vayan a sus trabajos por 14 días. Manifestó que en caso de que un adulto mayor conviva en la misma casa, lo recomendable es que por precaución el anciano se mude a otro domicilio por 14 días.

“Nosotros necesitamos cuidar a los adultos mayores vista la tasa de letalidad de los mayores en Italia por casos de Coronavirus. Lo mejor es no tomar contacto con ellos si se viene desde el exterior”, dijo la Ministra.

Consejos últiles

Recurrir al número de emergencias del Sistema Provincial de Salud.

Recomiendan no automedicarse tanto ante síntomas relacionados con Coronavirus y Dengue.

Los pacientes con dengue no pueden usar cualquier analgésico.

En el caso de coronavirus, para prevenir la enfermedad es importante el lavado de manos.

Hasta el momento las muestras son analizadas en el Instituto Malbrán, en Buenos Aires, y los resultados llevan varios días. Se espera que lleguen a la Provincia kits de diagnósticos validados por el Ministerio de Salud de la Nación, con el fin de tener resultados específicos.

Sobre los talleres del Departamento de Operativos Móviles, que fabrica 100 mil barbijos en una primera etapa de producción. El Siprosa trabaja para que no falten barbijos en resguardo de las medidas de bioseguridad, tanto para los pacientes como para el personal sanitario.

El director de Epidemiología del Siprosa, Rogelio Cali, explicó que las recomendaciones se deberían practicar siempre, haya o no casos de Coronavirus, porque son medidas que previenen diversas enfermedades, principalmente el lavado de manos con jabón de forma periódica para que los virus no se introduzcan en el organismo a través de las mucosas: ojos, nariz y boca.

Los viajeros también tienen que tener precaución de quedarse en casa y que no tengan contacto con otras personas. En caso de tos, utilizar barbijos para evitar contaminación. Estas recomendaciones se adecuan de acuerdo a la realidad social y habitacional de cada familia. El tratamiento de las enfermedades causadas por virus es sintomático. Si la persona tiene fiebre se la controla y se la compensa hemodinámicamente. El Siprosa realiza un seguimiento permanente de estos casos.