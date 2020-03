AMPLIAR Un manifestante discute con un oficial de Carabineros durante las manifestaciones antigubernamentales en Viña del Mar. (EPA)

06/03/2020 - Cuestionamientos

Gobierno chileno ratifica realización de plebiscito por la Reforma constitucional

El gobierno de Sebastián Piñera salió al paso ayer frente a sectores conservadores que proponen condicionar Plebiscito del 26 de abril al orden público y ahora a la crisis sanitaria del coronavirus.

Detalles.

"El plebiscito va sí o sí", declaró la ministra vocero de Gobierno, Karla Rubilar, y descartó que esté supeditado a situaciones como la crisis sanitaria, como deslizó el miércoles el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

"El plebiscito va sí o sí, nosotros como Gobierno debemos ser capaces de prepararnos para cualquier eventualidad como la expansión del coronavirus y llevar a cabo este proceso. Nosotros no condicionamos este plebiscito y queremos que se realice", recalcó en entrevista con radio Universidad de Chile. A juicio de la ex intendenta metropolitana y representante de la línea más moderada de la derecha liberal señaló que "nosotros creemos que la consulta constitucional es donde la gente podrá expresarse de hacia dónde quiere que vaya el país".

"Lo que nosotros entendemos, de lo que hemos visto en los comandos, es que todo el mundo quiere cambios, por eso, independiente de lo que pase los cambios vienen sí o sí. Ese rayado de cancha dependerá de lo que se determine en el proceso constitucional para saber qué es lo que queremos cambiar", profundizó.

La ministra portavoz se hizo cargo del desplome de la popularidad del gobierno y sostuvo que "va a demorar en repuntar" pues "la crisis institucional es tan grande que esto va a demorar y el plebiscito del 26 de abril es una oportunidad para que la gente manifieste qué es lo que quiere".

En esa línea, Rubilar agregó que "la ciudadanía no se ha sentido escuchada y la gente siente que, a pesar de haber elegido representantes en el Gobierno, Congreso o las municipalidades, no se los está representante en sus intereses de forma real. Hoy se abre la ventana para que la gente decida qué es lo que quiere, ya sea reformas estructurales o cambios a la actual Constitución".

Mañalich encendió las alertas cuando dijo que "sería extremadamente raro que llegáramos una pandemia tal que no se puedan constituir las mesas, que quede prohibido por razones sanitarias" el Plebiscito del 26 de abril.

Enseguida añadió que "no es su realización lo que está en riesgo… Pero la posibilidad de que millones de personas vayan a emitir masivamente su voto, que hagan una fila prolongada, unos junto a otros, esto con un brote de coronavirus severo, más que un problema sanitario será un problema político".

"Imagínese que votan pocos. Que del padrón, que son casi 8 millones, vota solo 1 millón, ahí vamos a estar en problemas.

Que el resultado del plebiscito, cualquiera que este sea, alcance una baja adhesión, sería un escenario muy complicado", graficó.

Insistió que no es la realización del referéndum sino la legitimidad del resultado. "Me preocupa que aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo, es decir adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como diabetes y enfermos renales, por ejemplo, no concurran a las urnas ese día", advirtió.

Proyectó que previo al 26 de abril, "antes de que parta el frío, todavía vamos a estar en nivel 2, eso es con vigilancia de casos. Hay países como Suecia o Australia que han logrado mantenerse en esa fase", aunque "esta es una enfermedad que no respeta fronteras".

Consultado si sería conveniente la postergación del proceso, respondió que no está en posición de "sugerir algo de tal magnitud. Además, requiere de una ley con quórum constitucional (2/3 de los parlamentarios)". "Antes de llegar a eso, tiene que haber una situación que lo justifique y yo me la juego con que no llegaremos a ese extremo", concluyó.