04/03/2020 - Salud

La Provincia incrementó la vigilancia epidemiológica del dengue

El ministerio de Salud de Tucumán confirmó que ya son 22 los casos de dengue en la provincia e informó que se están reforzando las líneas de acción a seguir respecto a prevención del virus y del sarampión.

Para elevar los protocolos de abordaje, este miércoles se presentó la Ambulancia de Vigilancia Epidemiológica con el objetivo de prevenir y actuar de inmediato.

La titular de la cartera sanitaria, Rossana Chahla, confirmó que hay cinco casos en estudio para confirmar el diagnóstico. “Tenemos que tener en cuenta que la transmisión del dengue no es de persona a persona, sino a través de un vector. Entonces, si aumenta o no, depende de todos nosotros, de las familias y de que tomemos conciencia en no dejar recipientes que puedan acumular agua para evitar que crezca el mosquito”, expresó.

¿Cómo funcionará la ambulancia de vigilancia epidemiológica?

Las consultas ingresarán al sistema cuando la persona realice un llamado a un 0800. Se le harán una serie de preguntas para conocer si es un caso sospechoso de coronavirus, por tener antecedente de viaje o de contacto con una persona con el diagnóstico. La ambulancia visitará a la persona con sospecha de coronavirus para confirmar o no el diagnóstico y evitar que el paciente circule.

El director de Emergencia Sanitarias del Siprosa, Francisco Barreiro, aseguró que es una ambulancia de traslado que lleva cardiodesfibrilador y equipo de respiración autónoma con oxígeno. “Cuando se complica el caso, ya sea de virus del dengue, sarampión o coronavirus, hacen cuadro respiratorios donde el paciente le cuesta respirar entonces ahí hay que apoyarlo con oxígeno”, afirmó.

La doctora Chahla explicó que no todos los síndromes febriles son compatibles con la enfermedad. “Si no tengo los antecedentes, los síntomas pueden ser de dengue. Este móvil será solamente para las enfermedades respiratorias en personas con sospecha y con confirmación de viaje, que hayan venido de una zona que endémica”.

El director de Epidemiología, Rogelio Calli, afirmó que el Sistema de Salud está realizando un trabajo intenso con todo el equipo de agentes sanitarios, médicos, epidemiólogos, enfermeros tratando de contener y mitigar la situación.

Además, afirmó que una de las principales acciones de prevención es impedir la presencia del mosquito transmisor en las casas y sus alrededores. “La gente debe eliminar los criaderos de mosquitos, en su jardín y dentro de la casa. Lo segundo que debe hacer es usar repelente y ropa larga para evitar que los mosquitos lo piquen”, expresó.