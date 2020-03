AMPLIAR Piñera promulga la Ley Gabriela (foto: EPA)

03/03/2020 - Avance

Piñera promulgó la Ley Gabriela,que amplía la tipificación del femicidio

En medio de una controvertida frase que desató cuestionamientos, el presidente chileno, Sebastián Piñera, promulgó ayer la Ley Gabriela que amplía la tipificación del femicidio.

Detalles.

"Las mujeres y los hombres tenemos absolutamente igualdad de derechos y dignidad", señaló el mandatario respecto de la iniciativa.

Añadió que "nuestra posición es tolerancia cero a la violencia contra las mujeres", pero luego deslizó una desafortunada frase que debió salir a aclarar. "A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que, también, la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra", expresó el mandatario, desatando una serie de cuestionamientos.

De manera totalmente excepcional, debió salir a realizar una breve aclaración ante la prensa en La Moneda, a fin de superar la controversia.

"Quiero ser muy claro: la posición de nuestro Gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres", aclaró tras liderar un comité político ampliado y mientras Presidencia no soltaba los audios originales.

"Llamo a todas las mujeres de Chile a denunciar de inmediato cualquier riesgo o cualquier amenaza contra su integridad, contra su vida, para que puedan recibir, en forma oportuna y eficaz, la protección del Estado", continuó el gobernante.

"Creemos que las mujeres y los hombres tenemos absolutamente igualdad de derechos, de oportunidades y de dignidad", cerró sin aceptar preguntas de los periodistas.

Tras escuchar la expresión original del Jefe de Estado, la diputada comunista Camila Vallejo reaccionó a través de Twitter con los famosos versos de Las Tesis: "'La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía'. Yo no sé qué parte el presidente no entendió", agregó la ex dirigente estudiantil.

La ministra de la Mujer, Isabel Plá, salió a reforzar las palabras de Piñera indicando que "el presidente lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a las mujeres. Sepan las mujeres que cuando denuncien van a contar con apoyo de todos los poderes del Estado".

La ley Gabriela -en memoria de Gabriela Alcaíno, la mujer que junto a su madre, Carolina Donoso, fueron asesinadas en 2018 por la ex pareja de la joven- califica como femicidio el asesinato de una mujer por parte de su pareja o ex pareja sin convivencia -como en caso de noviazgo- y elevará las penas.

Los culpables podrán ser condenados con penas desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir de 15 años y un día a 40 años.

La nueva Ley también establece la figura de femicidio por razones de género y destaca como agravantes que las víctimas sean mujeres embarazadas, menores de edad o en situación de discapacidad, cuando el crimen se cometa en presencia de familiares o en el contexto de violencia física o psicológica.

Al 26 de febrero de 2020, en Chile se registran 5 femicidios consumados y 17 femicidios frustrados.

Durante 2019, y de acuerdo a la ley 20.480 sobre violencia intrafamiliar se registraron 46 femicidios, cuatro más que el año anterior y 13 más que en 2016.