02/03/2020 - Contra la dirigencia gremial

Una multitud de docentes marcharon en Tucumán

A pesar de que el gobierno provincial anunció que las clases comenzaban normalmente ayer en Tucumán, en muchas escuelas las aulas están vacías debido a un paro por 48 horas iniciado por la agrupación Docentes Autoconvocados, en reclamo del pago de la cláusula gatillo acordada en las paritarias del año pasado.

La medida de fuerza fue adoptada en contra de la decisión de los gremios de ATEP (primarios), APEM (medios) y AMET (técnicos), que decidieron acatar una conciliación obligatoria dictada el viernes por el Gobierno, que advirtió que descontará los días de huelga.

En muchas escuelas públicas la adhesión al paro es total, mientras que en otros establecimientos la actividad es parcial debido al alto grado de inasistencia por parte de los educadores, que se congregaron en la plaza Independencia de la capital tucumana, frente a la Casa de Gobierno, para hacer sentir su malestar.

En los colegios privados también la actividad se ve resentida debido a que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) también convocó a un paro de actividades, aunque con acatamiento dispar.

El reclamo

Los docentes tucumanos reclaman el pago de la cláusula gatillo con impacto en el sueldo básico, tal como se acordó en las paritarias del año pasado, mientras que el gobernador Juan Manzur (PJ) les ofrece abonar ese ítem, pero como suma no remunerativa. "No vamos a aceptar que se pague en negro. Por eso la docencia está de pie con este paro, que tiene un altísimo acatamiento", explicó Raquel Grasino, vocera del sector.

"Son muchas más de las que pensábamos las escuelas que se adhieren al paro por decisión de los docentes de toda la provincia. Hemos decidido tomar en nuestras manos la lucha por nuestros derechos ya que lamentablemente el gremio de ATEP no nos representa", agregó la docente en declaraciones al diario local La Gaceta.

Grasino explicó que el ofrecimiento que hizo el gobierno provincial a los gremios docentes es pagar la cláusula gatillo en seis cuotas, desde junio, como suma no remunerativa (en negro) cuando el acta firmada en junio establecía que la cláusula de actualización del salario -según la inflación- iba a ir al básico y por lo tanto iba a repercutir en la zona, el escalafón y otros ítems del salario docente. "Los gremios no han estado a la altura de las circunstancias y no tienen ningún tipo de representación sobre los trabajadores, porque somos los Docentes Autoconvocados los que hemos decidido hacer el paro que los gremios habían anunciado y que después decidieron no dar la cara. Es altísimo el acatamiento", insistió la vocera de los maestros.

Desde el gobierno

El gobernador Manzur sostuvo que los establecimientos escolares de la provincia iniciaron con normalidad el ciclo lectivo 2020.

"En el marco de la negociaciones que venimos llevando adelante con el sector docente, hay una herramienta administrativa y legal que es la conciliación obligatoria, que son 15 días más cinco más, para tratar de cerrar una cuerdo definitivo. Hoy la docencia está enmarcada dentro de esta iniciativa. Esperemos que todos la cumplan", aseveró el mandatario.

Manzur aseguró que "todas las escuelas están abiertas y funcionando". Y advirtió que "aquel docente que no vaya tendrá que justificar por qué no ha concurrido al establecimiento".

En el mismo tono, sostuvo que "si bien puede haber gente que no va o que por fuera del marco legal plantea una situación contraria a la conciliación, la información es que la gran mayoría de las escuelas abrieron sus puertas".

Por último, Manzur remarcó que "no hay incumplimiento salarial (con los docentes), sino que hay una negociación en marcha y hay que llegar a un acuerdo". Y agregó: "Los propios representantes de trabajadores dijeron que es correcto, que acatarán la conciliación, y seguiremos dialogando. Soy optimista en llegar a un acuerdo definitivo y cumplir con los 180 días de clases".

A su turno, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, recalcó que las escuelas de toda la provincia están abiertas y en condiciones para el inicio del ciclo lectivo.

El funcionario sostuvo que "hay un bien superior que es que los niños puedan ir a la escuela y garantizar que haya clases". Y dijo que por eso se estableció la conciliación para extender la negociación salarial con los docentes. "Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Puede haber algún ausentismo, pero el porcentaje es muy bajo. Las 2.000 escuelas están abiertas y el ciclo lectivo está en marcha", concluyó el titular de la cartera educativa provincial.