01/03/2020 - Apertura de sesiones

Lo que el discurso de Alberto Fernández nos dejó

Desde el Gobierno destacaron los anuncios y la convicción del mensaje. Los opositores reclamaron por la ausencia de precisiones económicas.

Todo previsible y sin sorpresas. Al término del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, oficialistas y opositores ocuparon el Salón de los Pasos Perdidos para ratificar posiciones ya conocidas. Los referentes del Frente de Todos destacaron los anuncios en búsqueda de la ampliación de derechos. Los representantes de Juntos por el Cambio cuestionaron la ausencia de precisiones sobre el rumbo económico.

La diputada y secretaria Parlamentaria del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó que el Presidente pudo desarrollar “un discurso firme, pero de consenso teniendo en cuenta la prudencia que amerita la situación de crisis en la que se encuentra el país”.

La representante por la provincia de Buenos Aires también destacó que “después de cuatro años se volvieron a escuchar en el recinto las palabras trabajo y producción. En cuatro años Macri no mencionó ninguna de las dos".

Con respecto al anuncio del envío del proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo, Alvarez Rodríguez, que lució durante todo el mediodía orgullosa su saco verde, detalló: “En principio, en diputados con el ingreso de los nuevos estaríamos en condiciones de conseguir el número. Hay muchos que están indecisos y no se manifestaron. Nosotros trabajamos para que todos los legisladores dejen de lado las convicciones personales y entiendan que se legisla para la sociedad”.

En tanto la titular de AySA, Malena Galmarini, señaló: “Tengo admiración por Alberto Fernández no sólo por el apoyo explícito al proyecto de la Interrupción voluntaria del embarazo sino porque es la primeara vez que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto en ese sentido”.

Más allá de la agenda parlamentaria anunciada por Fernández y en referencia al contenido de todo el mensaje, Galmarini afirmó: “Me voy cada vez más contenta de formar parte de este gobierno y del Frente de todos”.

Por su parte, Víctor Santa María, diputado del Parlasur y secretario general del Sindicato Único de Edificiosy Renta Horizontal (Suterh), formó parte de la movilización que acompañó a Fernández. Respaldó su discurso y sostuvo que "hay que crear rápidamente la Comisión Nacional de la Deudad Externa (CONADEX) para que se investigue qué se hizo con los fondos de la deuda externa y quiénes fueron los responsables políticos y económicos".

Desde la oposición, el exgobernador de Mendoza y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo, se mostró escéptico respecto de lo planteado por el Presidente: “Parece conciliador, pero después manda proyecto de ley que sobre el que no hay dialogo. Además se le escapa todo el tiempo que todas las calamidades que suceden en Argentino son producto de los últimos cuatro años”.

“Creo que no hay que evaluar el discurso solo por la palabra, sino que hay que hacerlo por los hechos. Hay que valorarlo por los proyectos y por su redacción. Por ejemplo, respecto de la reforma judicial hay que ver qué podemos decir ahí. Los discursos de los inicios de sesiones están llenos de buenas intenciones", sostuvo Cornejo.

En tanto, el presidente del Interbloque radical, Mario Negri, apeló al habitual recurso de la oposición y prefirió poner el ojo sobre lo que, a su criterio, le faltó al discurso. “Me hubiera gustado escuchar que nos dijera cuándo va a mandar el Presupuesto, porque no tener esa herramienta no es bueno para el gobierno, retrasa al país. Me parece bien que se recupere el valor de la palabra, pero deberían buscar los vídeos que tienen guardados en un placard en los que hablaban muy mal unos de otros”, dijo.

Con el traje de opositor duro, Negri, también ironizó sobre la reforma de la justicia: “Me parece bien lo de los jueces amigos --eso yo lo aplaudí-- porque desde el 83 la mayoría en el Senado la han tenido ellos, y han nombrado a los jueces, pero nunca hizo referencia a que los jueces deben investigar los hechos de corrupción, sin importar el color político”.

Elisa "Lilita" Carrió no apareció por el recinto: se hacía efectiva su renuncia como diputada después de 25 años en el cargo. La líder de la Coalición Cívica eligió despedirse por twitter. "Mil disculpas a los que me odian, era mi deber hacer lo que hice", posteó sobre su decisión.

Por Agustin Alvarez Rey, Página 12