28/02/2020

Aceleran trámites para entregar casas del Instituto de la Vivienda

Luego de que un centenar de personas intentara usurpar viviendas en Manantial Sur, la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Stella Maris Córdoba, aseguró este viernes que se trabaja en conjunto para acelerar los trámites para la entrega de las casas. Además, denunció la instigación a ocupar los espacios.

La funcionaria recibió esta mañana a quienes aún no tienen adjudicadas las casas a pesar de haber sido sorteados explicó que son muchas familias que hace tiempo vienen esperando la adjudicación de la vivienda que no pueden ser entregadas porque no cuentan con la instalación de agua y cloacas. Así también aseguró que hay casas que fueron deterioradas por el paso del tiempo.

“El gobierno provincial está haciendo un esfuerzo para instrumentar el pago a las empresas constructoras para que en breve puedan empezar a hacer las refacciones que hacen falta en las viviendas para poder entregarlas”, manifestó Córdoba.

En otro orden, la interventora denunció a una persona de apellido Tamer por convocar a la ocupación a través de redes sociales y medios de difusión y aseguró que no tiene relación ni con el Gobierno provincial, ni con dirigentes ni personal de la repartición. “A partir del 20 de febrero, el IPV ya había iniciado las denuncias penales por esta instigación a cometer delito. Ahora vamos a intensificar la actividad instando los expedientes judiciales que se están tramitando en la Fiscalía Segunda de Delitos Complejos porque consideramos que a las personas que están tratando de birlar los derechos de otras personas y de usurpar bienes que son públicos como las viviendas, corresponde que les caiga todo el peso de la ley”.