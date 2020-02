AMPLIAR Mon Laferte en Viña del Mar (foto: ANSA)

25/02/2020 - Protestas

El estallido social se expresa en Festival de Viña del Mar

El público se expresó ampliamente en la segunda noche del Festival de la Canción de Viña del Mar, con frases grabadas en el cuerpo, carteles y gritos.

Detalles.

La cantante chilena residente en México Mon Laferte le dio espacio además al "Monstruo" para que se hiciera sentir y desde las graderías se escucharon los gritos en contra del presidente Sebastián Piñera y los Carabineros.

La artista, con evidente complicidad, señaló en medio de los gritos que "tengo que afinar mi guitarra", permitiendo así que continuaran los gritos.

En un gran lienzo se leía "La huelga general feminista va! 8 y 9 de Marzo". "Esta vez la Historia la escribimos nosotr@s. #Soy profe", Piñera culpable x mutilados, violados, torturados", "Renuncia Piñera. Cab" grabada en una bandera chilena. "Renuncia Piñera, #asesino. Me paseo tu censura", "Con todo sino pa qué", "Apruebo", en alusión al plebiscito del 26 de abril que se pronunciará si quiere una nueva Constitución.

En ese contexto, Laferte subió al escenario con una sólida presentación y canciones que fueron coreadas por la galería mientras una platea estaba casi vacía.

La autora de "Tu falta de querer" contó que "cuando me dijeron que sí iba al Festival de Viña, yo no sabía qué hacer.

Tenía mucho miedo y al tiro dije 'no, hay que cancelar'".

Argumentó que le decían "no se puede hacer una fiesta en medio de injusticias sociales, violaciones a derechos humanos, no se puede hacer un festival en medio del estallido'. Otras personas le decían "no, tení que ir y tení que dejar la cagá'".

También abordó la denuncia en su contra de Carabineros de Chile por injurias, momento en que el público se puso a gritar: "¡Asesinos, asesinos!". "Me citaban a declarar por haber cometido un delito" y se preguntó enseguida "¿puede ser un delito expresar una opinión?". En ese momento, el público empezó a gritar "¡No estás sola, no estás sola!".

La cantante aprovechó de recordar sus orígenes. "Yo nací en Viña del Mar, en una población allá arriba en un cerro que se llama Gómez Carreño. Yo estudié en la escuela Orlando Peña Carvajal. Yo lo único que aprendí en la vida fue a cantar". "Empecé a trabajar desde muy chiquitita. No quiero dar lástima con esto ni nada. Lo único que quiero decir es tan difícil quedarse callada cuando uno lo vivió en carne propia. No toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad", agregó.

"Yo no iba a poder estudiar y mi abuela me decía: 'mijita, usted tiene que ser famosa. Es la única manera de que no pase hambre'. Porque esa es la mentalidad. Usted tiene que trabajar mucho y sacarse la cresta, porque a uno le enseñan que uno se tiene que sacar la cresta, tiene que trabajar mucho y esforzarse mucho, que hay que levantarse más temprano", añadió en un potente discurso que fue escuchado en silencio por la Quinta Vergara.

"Yo me lo tomé tan en serio para no fallarle a mi abuela, a mi familia, a mi pobla y a mi gente. Y aquí estoy" y anunció su siguiente canción: "La Trenza", inspirada en su abuela y dedicada a "todas las princesas de la población". Laferte fue premiada con Gaviota de Plata y Oro, galardones que anunció donará para una fundación.