AMPLIAR Una estampa cotidiana de La Habana, cambios y ajustes en la economía (foto: ANSA)

25/02/2020 - Ventas

Flexibilizan el intercambio comercial en Cuba

El gobierno cubano quiere perfeccionar la centralización socialista de la economía con medidas de "descentralización" para que ambos conceptos no se "traben" el uno al otro.

"Se trata de propiciar una conducción de la economía totalmente innovadora,", explicó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una reunión anual del ministerio de Economía y Planificación divulgada hoy por la prensa oficial.

La economía planificada es un aspecto central de la economía socialista de Cuba, que las autoridades han reiterado que no abandonarán.

Esos análisis oficiales siguen una línea dirigida a continuar programas trazados en ese campo y enfrentar al mismo tiempo el conflicto muy tenso con Estados Unidos y sus sanciones con soluciones "inmediatas" no necesariamente previstas, según economistas locales consultados por ANSA.

En ese contexto el mandatario, citado por la prensa oficial, estimó que sin abandonar la centralización de la economía planificada existe "la necesidad de destrabar y encontrar respuestas" inmediatas a "complejas situaciones".

Entre estas ya se enfrentan escasez de combustible a partir de medidas de Washington y derivaciones de estas como faltas de productos de primera necesidad diversos.

El gobierno quiere evitar que la planificación excluya soluciones que pueden ser perentorias en especial en el mercado interno y su abastecimiento sin detener programas que estima fundamentales para el desarrollo, según estimaron especialistas.

En declaraciones en la reunión mencionada el ministro de Economía y Planficación, Alejandro Gil Fernández, mencionó una "traba" de la "centralización" cuando subrayó que "si las empresas estatales no tienen el plan", o sea si no les fue entregado por el gobierno, "se paralizan", Comparó ese resultado con la manera de operar de "las formas de gestión no estatal, o sea privadas, que no siguen una planificación "pero trabajan, sea mejor o peor según el caso", subrayó el economista consultado.

El titular defendió la planificación económica como la única manera de conseguir el desarrollo socialista pero también su perfeccionamiento y anuncio que "podría comenzar este año" según lo citó el diario nacional Juventud Rebelde.

"Expuso la necesidad de hacer un cambio conceptual y transformador que conduzca a un plan más abierto y flexible", agregó el ministro. "Nuestra principal tarea no debe ser hacer el plan, sino que la economía funcione", estimó.

Gil Fernández consideró que entre las tareas de la economía cubana en 2020 está que el país se "sobreponga" al bloqueo de Estados Unidos, "no retroceder" ante este y seguir los programas de desarrollo. Una idea general de gobierno expuesta en la reunión es que se vaya "hacia un plan más flexible, acorde con los diversos actores económicos que conviven en el país" aunque sin dejar de aclarar que será preservada la economía planificada.