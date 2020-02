AMPLIAR Pocas entradas se vendieron en Viña, luego de las protestas

24/02/2020 - Descontento

Alcaldesa de Valparaíso pide más policías para contener las protestas

Violentas protestas y canticos contra Piñera en el recinto del Festival marcaron primera noche del encuentro, que terminó con 24 detenidos, 29 carabineros lesionados y nueve tiendas saqueadas.

Detalles.

Desde el viernes, en la emblemática Plaza Italia de Santiago, bastión capitalino de las manifestaciones, se reavivaron los choques con la policía. Al mismo tiempo crece la incertidumbre sobre si el ambiente empeorará en marzo, cuando los chilenos retornen definitivamente de sus vacaciones del verano austral.

“Recuperar el orden público, esa es la prioridad número uno, porque la violencia es un atentado contra la democracia, a los Derechos Humanos (...). Por eso, lo que estamos planteando y lo que el país necesita con urgencia es un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia”, dijo el lunes el presidente Sebastián Piñera en una reunión oficial.

Autoridades y algunos particulares eliminaron buena parte de los graffitis y rayados en paredes del centro de la capital, pero las consignas volvían a aparecer poco después en los muros a la vez que los llamados a protestas aumentan en redes sociales.

“El riesgo de que las manifestaciones ganen fuerza en marzo es significativo (...). El descontento público sigue siendo considerable a pesar de los anuncios del gobierno de un mayor gasto público y el proceso para reescribir la Constitución, mientras que la desconfianza hacia la clase política es generalizada”, dijo Eurasia Group en un informe.

En el balneario de Viña del Mar, al noroeste de la capital, manifestantes quemaron el domingo autos particulares y apedrearon un hotel en la primera jornada del popular festival musical de esa ciudad, que ha sufrido amenazas de boicot.

El cantante boricua Ricky Martin, quien abrió el festival, reiteró su mensaje de apoyo a las demandas sociales. “Siempre con amor y con paz pero nunca callados. Exijan lo que ustedes merecen”, dijo el artista al finalizar su concierto.

En el vecino puerto de Valparaíso, un monumento militar fue atacado el sábado por desconocidos, lo que se sumó a otros incidentes menores en otros puntos del país.

Para marzo está convocada una huelga feminista de dos días y se esperan protestas el día 11 cuando Piñera celebra dos años en el poder, entre otras.

El estallido social que se desató en octubre por un alza en el precio del transporte y que derivó en reclamos de mejoras en pensiones, educación y salud, ha dejado al menos 31 muertos, miles de detenidos y cuantiosos daños materiales.

Analistas señalan que la incertidumbre se mantendría de cara al 26 de abril, cuando se realizará un referendo para determinar si se avanza en la redacción de una nueva Constitución, para reemplazar a la actual que fue originada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Las protestas han golpeado a la economía del mayor productor mundial de cobre mientras algunas empresas han decidido postergar sus inversiones para evaluar el desarrollo de los acontecimientos en próximos meses.

Una indignada alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Regginato, pidió hoy a la subsecretaria del Interior envíe "más policías que terminen con los delincuentes y se devuelva la paz a los viñamarinos". Pero el descontento social estuvo en todas las presentaciones en el escenario de la Quinta Vergara. Ricky Martin, tras su aplaudida actuación, llamó a los chilenos a "que se expresen, que exijan lo básico: los Derechos Humanos. Nunca callados, siempre con amor y con paz, pero nunca callados, exijan lo que ustedes merecen".

Pero, sin duda, Stefan Kramer cumplió con las expectativas del público con una rutina que se centró en la crisis que vive el país y empatizó con las demandas ciudadanas, reivindicó el derecho a protestar e incluso mostró el rol de la controvertida 'primera línea' que desató hoy la indignación de la derecha. Ante la prohibición de ingresar al Festival con pancartas, Stefan mostró las más emblemáticas que se han levantado en la autodenominada plaza Dignidad: "La revolución en Chile no es de izquierda ni de derecha, es de conciencia", "Lucha!! Aunque no te falte nada, porque hay algunos que les falta todo…", "Son tantas weas que no sé qué poner". También dejó en claro que frente al Plebiscito del 26 de abril, él votará por el "Apruebo", lo que fue aplaudido por el público que terminó de pie ovacionando su actuación. Ante la segunda noche del festival existe una gran expectativa por lo que será la presentación de la chilena Mon Laferte, quien ha adherido y solidarizado con las manifestaciones. Proveniente de los sectores populares de Valparaíso, y con una vcarrera musical que ha consolidado en México, grupos de ultraderechas han llamado a apagar los televisores o a recibirla con pifias en la Quinta Vergara.