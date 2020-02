20/02/2020 - Marzo caliente

Gobierno chileno espera crecimiento de protesta callejera

La ministra portavoz del gobierno de Chila admitió que la administración de Sebastián Piñera se está preparando para un "acalorado" marzo, pleno de protestas sociales callejeras.

Detalles.

Pero advirtió que están listo para enfrentar no solo este mes "sino para un año que estará lleno de hitos". Desde la comuna popular de Pedro Aguirre Cerda, en el sector poniente de la capital, la portavoz abordó las movilizaciones y no descartó que el Ejecutivo se querelle por Ley de Seguridad del Estado por la compra ilegal de un fusil AK47. Ha llamado la atención la lentitud del gobierno ante la formalización el martes pasado de cinco personas del acomodado sector de Vitacura y que sentirían admiración por el pinochetismo. "Nos estamos preparando para marzo, para abril, para mayo...", comentó Rubilar al ser consultada también por las medidas de seguridad para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se inaugura este domingo. Las preocupaciones resurgieron al descubrirse dos frascos de material acelerante entre matorrales en los alrededores de la Quinta Vergara. Las autoridades dijeron que no podían confirmar si sería utilizado durante el principal certamen musical de América latina.

En entrevista con radio Cooperativa, la ministra detalló previamente que ante un tercer mes del año que se considera clave en la reactivación de las movilizaciones masivas del estallido social, "nosotros sabemos que hay preocupación de la ciudadanía por marzo, un mes que tiene anunciado bastantes hitos".

"Pero nosotros -reafirmó- no solamente nos estamos preocupando y preparando para marzo, en algún momento se habló como de un 'plan marzo', la verdad es que nosotros nos estamos preparado para un año que está extremadamente lleno de hitos". Mencionó el Plebiscito del 26 de abril, unas eventuales primarias, elecciones de alcaldes en octubre, "eso significa tener campañas". Por lo tanto, "es un año marcado por sucesos muy relevantes", recalcó la portavoz de La Moneda.

En su habitual tono llano, aseguró que "nos estamos preparando para marzo, para abril, para mayo... Y eso significa varias cosas, como reconocer que en estos cuatro meses hemos tenido episodios de violencia que tenemos que ser capaces de evitar. Hemos tenido eventos que nos han dejado bastantes enseñanzas". Consultada por el hallazgo mediante escuchas de la transacción ilegal de un Fusil AK47 y la lentitud de La Moneda para querellarse por Ley de Seguridad Interior del Estado, Rubilar respondió que "obviamente que cualquier delito de tráfico de armas o de este nivel al Gobierno le preocupa enormemente".

"Lamentablemente, añadió, en este caso en particular la información que tenemos es que la fiscalía ha declarado secreta la investigación" pero una vez que tengan "los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado por un hecho como este, la vamos a utilizar".

Por los supuestos vínculos de los involucrados con la "ultraderecha", expresó: "Esa información que tenemos es de un medio de comunicación, no tenemos información oficial por parte de la fiscalía, porque la fiscalía, me imagino con la intención de llegar a la máxima información posible y desbaratar si hubiera una banda de tráfico de armas detrás, decidió mantener en secreto esta investigación".