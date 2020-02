14/02/2020 - Según Lichtmajer

"Trabajamos para que las clases comiencen el 2 de marzo"

El ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lichtmajer, dialogó esta mañana con el programa Los Primeros (Canal 10) y explicó que el área se encuentra en negociaciones con los gremios docentes para comenzar las clases el primer día hábil de marzo.

Estamos trabajando, como todos los meses de febrero de cada año, para que las clases comiencen el 2 de marzo”, afirmó el ministro.

Respecto a las negociaciones con los representantes de los trabajadores indicó que “se están buscando soluciones a la cláusula gatillo, que fue un modo de protegernos de la inflación, la recesión y el desempleo de la era macrista”.

En ese sentido, explicó que la revisión del salario por el índice inflacionario “fue una fórmula para poder calcular los aumentos salariales, pero no la única. Naturalmente, ahora lo que se está buscando es otra fórmula que pueda estar en línea con lo que mencioné. La paritaria nacional docente ha manifestado que vamos hacia esquemas de sumas fijas y acuerdos de mediano plazo”, concluyó.

Clases de apoyo gratuitas

Respecto al programa “La Escuela te Acompaña”, dijo: “Pusimos a disposición de las familias que no pueden pagar una maestra particular, desde hace dos años, este programa para de clases de apoyo. Había algunos docentes de secundaria que tenían que prestar el servicio que en algunos casos no asistieron, pero fue algo minoritario”.