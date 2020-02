11/02/2020 - Honduras

Arrestan alto oficial de policía por lavado de activos en Honduras

El agente Sauceda con varios años de carrera en la insitución, fungía como jefe de Recursos Humanos en la entidad, tiempo atrás fue director de Tránsito y portavos del Ministerio de Seguridad de Honduras.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Honduras, confirmó este martes la captura de un alto oficial de la Policía y de su esposa acusados por lavado de activos.





"Se ejecutó la captura del comisionado general Leonel Sauceda, y su esposa, Patricia Estrada, acusados del delito de lavado de activos (...) la captura es un esfuerzo por hacer frente al flagelo de la corrupción y la infiltración de los entes de seguridad", indicó la ATIC en un comunicado.





Asimismo, el Ministerio Público de la Nación centroamericana, informó que de acuerdo a los procedimientos correspondientes se aseguraron varios inmuebles de orígen ilícito, donde se reseñan dos vehículos, ocho propiedades y 23 productos financieros de la pareja capturada.





De acuerdo a las autoridades, Sauceda no ha podido justificar el ingreso de 556.000 dólares que se movían entres cuentas a su nombre en los últimos once años. Además su esposa, quien no tenía empleo, tampoco pudo justificar el ingreso de 108.783 dólares en diez cuentas a su nombre.