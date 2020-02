AMPLIAR El presidente de El Salvador, Nayib Bukele

11/02/2020 - El Salvador

La Corte retó a Bukele, que prometió obedecer aunque no está de acuerdo

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, emitió tres medidas cautelares que invalidan las decisiones que el presidente adoptó este fin de semana.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió este martes que acatará la decisión de la Corte Suprema de Justicia que desautorizó su presión al parlamento, incluida la militarización del palacio legislativo, aunque aclaró que no está de acuerdo y que eso podría "dificultar el efectivo trabajo" de su gobierno.





La Sala Constitucional de la Corte Suprema emitió anoche tres medidas cautelares que invalidan las decisiones que Bukele adoptó este fin de semana con el objeto de que la Asamblea Legislativa (AL, parlamento unicameral) autorizara un crédito externo y que causaron un conflicto de poderes.





Esas resoluciones prohíben al Consejo de Ministros que convoque a una sesión extraordinaria de la AL; a Bukele, usar a las fuerzas armadas en "actividades contrarias" a las establecidas por la Constitución, y al ministro de Defensa y al director de la Policía, extralimitarse en sus funciones.





"Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala Constitucional, en relación a dichas medidas, acataremos la orden", afirmó la Presidencia de la República en un comunicado publicado en su cuenta en Twitter.





El texto advierte que "las medidas cautelares decretadas por la Sala podrían dificultar el efectivo trabajo de este gobierno".





Mientras tanto, la AL resolvió aplazar por tiempo indefinido el debate de la aprobación del crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares para financiar un programa de seguridad.





"Nada se puede conseguir a la fuerza; no se puede conseguir una respuesta cuando están poniendo un pistola en la frente", dijo el presidente de la AL, Mario Ponce, para explicar que los diputados no resolverán bajo presión la cuestión del préstamo.





Ante la negativa de los dos mayores partidos del país a aprobar el crédito, Bukele convocó para el domingo a una sesión extraordinaria de la AL y a una concentración ciudadana que fue interpretada como un llamado a una insurrección civil.





El mandatario invocó repetidamente el artículo 87 de la Constitución, que "reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado".





El mismo domingo, Bukele se presentó en una AL que estaba colmada de militares armados con fusiles de asalto y de policías.





"Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el (préstamo para el) Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios; en una semana nos convocamos acá, y si no aprueban, yo no me voy a poner en medio de ustedes y del artículo 87 de la Constitución", dijo el mandatario al salir del palacio legislativo.





La AL sostuvo ayer que "la militarización" de sus instalaciones ordenada por Bukele constituye un "intento de golpe de estado", por lo que pidió intervención a la Corte Suprema de Justicia y una mesa de diálogo al Ejecutivo.





El asunto causó la preocupación y la reacción de la ONU, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y varios gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos.