Pérez Esquivel dijo que "los presos políticos vienen de herencia del gobierno anterior"

10/02/2020 - Presos políticos

El Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial de la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó que "hay presos políticos" en el país, puso a Milagro Sala como ejemplo de eso y consideró que vienen del gobierno de Macri.

"El tiempo que pasamos recientemente hubo muchas irregularidades en el Poder Judicial, con el lawfare, los famosos arrepentidos. Hay un deterioro muy fuerte de la Justicia y el actual gobierno tiene que asumirlo, decir que no hay presos políticos cuando en realidad debe analizar cada situación con detenimiento", agregó el dirigente en declaraciones a radio Cooperativa.





Comentó que junto con la Comisión Provincial de la Memoria viajaron a Jujuy por la detención de Milagro Sala, y que hasta se reunieron con el gobernador Gerardo Morales "para considerar la situación" de la dirigente, pero "no hubo caso".





"Se destruyó el trabajo social de ella, que eran obras del pueblo. El gobierno lo tiene que pensar", advirtió.





Perez Esquivel reconoció "la capacidad del Presidente (Alberto Fernández), que es un jurista y especialista en Derecho" en cuanto a que afirmó que el Ejecutivo no tiene presos políticos pero, remarcó, "esto es una herencia, que viene del gobierno anterior, tiene que ver con la situación judicial".





En esa línea, insistió Pérez Esquivel, "el Ejecutivo no tiene presos políticos pero sí tiene una herencia del gobierno anterior que debe sanear". "Hay muchas cosas y causas irregulares y ahí hay una falencia del Poder Judicial e intencionalidad política; ahora creo que no todas las causas son iguales. Habrá que analizar una por una; no se puede masificar en este tema", agregó.





Para el Premio Nobel, una posible solución sería "formar una comisión entre diputados y senadores para hacer recomendaciones".