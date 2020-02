AMPLIAR Cristina presentó su libro en Cuba

09/02/2020 - Deuda externa

Cristina, contra el pago total al Fondo

En una presentación de su libro Sinceramente en La Habana, la vicepresidenta apuntó contra el pago del total de la deuda al FMI.

Cristina aseguró que el préstamo que le otorgaron al gobierno de Mauricio Macri fue "ilegal" porque se destinó a la fuga de capitales. "Ahora dicen que no se puede hacer una quita (sobre el monto prestado por el FMI) porque el estatuto prohíbe hacer quitas. Pero también prohíbe prestar para fugar capitales. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero", dijo, y agregó: "Si es un préstamo por fuera del FMI, se hizo violando las obligaciones. Me parece que hay que mirar todo".





Cristina consideró además que la situación de endeudamiento tendría que marcar "un punto de inflexión" en la sociedad argentina, y recordó que el proceso de endeudamiento "es el más grande de la historia del país".





"Aumentaron los montos, los plazos, los capitales. Todo. Es el endeudamiento más grande de la historia del país y lo ejecutaron los mismos personajes de siempre. Por eso tendría que haber un punto de inflexión y entender como sociedad que no podemos volver a esto. Por eso tenemos que investigar qué pasó en estos años", remarcó.





Cristina Fernández se encuentra en Cuba para visitar a su hija Florencia, que sigue un tratamiento médico en la isla caribeña.