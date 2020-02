AMPLIAR Asambleísta del MAS por el Departamento de la Paz, Gustavo Torrico

06/02/2020 - Bolivia

Denuncian detención ilegal de asambleísta del MAS en Bolivia

"Mi solidaridad con Gustavo y su familia, víctimas del gobierno de facto", expresó el presidente Constitucional, Evo Morales.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de la policía de Bolivia, detuvo este jueves al asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS) por el Departamento de la Paz, Gustavo Torrico.





El Gobierno de facto acusa al asambleísta del MAS, por sedición y terrorismo, lo que ha provocado la indignación del movimiento y dirigentes que tildan el hecho como persecusión política





"Totalmente ilegal, yo me presenté al fiscal. El señor vino a mi casa, yo salí de mi casa; no entiendo ni por qué me enmanillan. Aquí no hay sedición, aquí han aprehendido a un masista y yo voy a seguir siendo masista", aseveró Torrico mientras era detenido por la Felcc.





El director de la Felcc, Iván Rojas, informó que localizaron a Torrico por un domicilio que había declarado como residencia anteriormente.





"Una prueba más del Estado de No Derecho en Bolivia es la ilegal detención de Gustavo Torrico, asambleísta por La Paz. Mi solidaridad con Gustavo y su familia, víctimas del gobierno de facto", denunció el presidente Constitucional, Evo Morales.





El pasado sábado la Policía de Bolivia detuvo a dos exministros del Gobierno de Morales en el aeropuerto, luego de haberles entregado salvoconductos.





En la embajada de México en Bolivia continúan refugiados los exministros de Presidencia y Gobierno Juan Ramón Quintana y Hugo Moldiz, así como el extitular de Defensa Javier Zavaleta, el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vázquez y el exdirector de Gobierno Electrónico Nicolás Laguna.