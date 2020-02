05/02/2020 - Tafí Viejo

Casa Parque: un hospedaje familiar a minutos del centro taficeño

Actualmente Tafí Viejo representa un destino turístico concreto, con gran historia y numerosos atractivos. En este sentido, los turistas necesitan de un albergue para pasar unos días en la ciudad y Casa Parque, ubicado en Perú Norte 151, constituye una excelente alternativa para quienes deseen visitar la capital del limón.

“La idea de nuestro intendente es seguir fomentando el turismo, analizar y visitar todos los hospedajes en su diferentes manifestaciones como es el caso de Casa Parque, un lugar que tiene más de 20 plazas. Buscamos incentivar todo este tipo de actividades turísticas que benefician la economía de la ciudad”, manifestó Maximiliano Bevacqua, director municipal de Turismo.





María Celia Dettoni brindó detalles sobre el emprendimiento familiar que comenzó como una aventura y luego de una década se consolida como un hospedaje de gran concurrencia. “Con mi marido, cuando empezaron mis hijas a irse de la casa, decidimos que algo teníamos que hacer con esto y yo ya había dejado mi trabajo. La idea fue poner una posada aunque no sabíamos exactamente qué era lo que nosotros queríamos. Empezamos con 8 camas porque no teníamos muchas expectativas, aquí no se pensaba en hacer hospedaje”, señaló la propietaria de origen cordobés.





A poco minutos del centro taficeño, el albergue transmite un clíma cálido y familiero, con las comodidades suficientes para sentirse en casa. “A veces veo a los huéspedes en pijama, descalzos y con el mate en la mano y a mí me llena de placer porque siento que se está logrando la idea que nosotros teníamos de todo esto”, agregó Dettoni, quien recibió en su albergue artistas como el grupo Ráfaga, Bersuit Bergarabat, Eruca Sativa, entre otros.





Casa Parque cuenta con wi-fi, servicio de mucama, parrillas, desayuno incluido, entre otras comodidades, ubicándolo como una alternativa a la hostería Atahualpa Yupanqui.





“Al principio nos costó un poco, ahora la gente viene más y desde que está la hostería aún más porque la gente sabe que en Tafí Viejo algo van a encontrar. Trabajamos ayudándonos mutuamente porque somos colegas pero hacemos cosas totalmente distintas dentro de lo que es turismo, la idea es llevarnos bien entre nosotros para que esto funcione y el turista se vaya de Tafí con una buena impresión”.





Para contactarse con el albergue podrán buscar Casa Parque en Facebook o bien comunicarse al 461-9496.