03/02/2020 - Salud

Consejos para preservar los alimentos ante las altas temperaturas

La jefa de la División de Inspección de la Dirección de Bromatología, María Virginia Apud, comentó: “Los peligros con los alimentos son siempre de tipo microbiológicos. Todos los alimentos tienen bacterias no patógenas, que expuestos a temperaturas elevadas, facilitan la reproducción de estas bacterias, causando el deterioro del producto y pudiendo producir distintas patologías en quien los consuma”.

En cuanto a los recaudos que se deben tener en cuenta a la hora de comprar alimentos destacó: “En primer lugar el comercio debe respetar las normas de higiene básicas y sobre todo cumplir con las cadenas de frío”.





Además la profesional, comentó que la mayoría de las heladeras de los supermercados tienen un visor donde se puede ver la temperatura de la misma que deben rondar como máximo entre los 8 y 10 grados. En el caso de los productos congelados, deben estar refrigerados en temperaturas de entre -10 y -18 grados. Éstos, una vez que se descongelan no deben ser ingresados al congelador nuevamente.





“Cuando uno hace las compras es recomendable sacar de las góndolas los productos que requieren frío al finalizar el recorrido”, recomendó Apud.





Durante la época estival, suelen aumentar las ventas de helados y jugos, por lo que la jefa de la División de inspección advirtió que no es recomendable comprar estos productos en la vía pública si no vienen envasados de fábrica.





Con respecto a aquellos alimentos que no requieren de refrigeración, advirtió: “Los enlatados no requieren refrigeración, pero lo que sí hay que tener en cuenta es el estado en el que se encuentra el envase. Las latas no deben tener abolladuras ya que se pueden producir micro filtraciones de aire, lo que permite el aumento de microorganismos y la aparición de hongos”.





Los envases tetra pack también tienen sus riesgos si no se encuentran en buen estado: ¨Si estos se caen o golpean, se pueden producir también micro perforaciones en alguna de sus capas que permiten el ingreso de oxigeno generando el mismo problema anteriormente mencionado¨ señaló la experta.





Por último, la profesional invitó a la comunidad a realizar denuncias telefónicas que se refieran a condiciones de higiene de determinados lugares o a ventas de alimentos vencidos o en mal estado, al teléfono(0381) 4245617, o a bromatologiatuc@arnetbiz.com.ar. Y aquellos que deseen acercar algún tipo de muestra para que realicen el análisis de un producto, dirigirse a Pasaje Manuel Dorrego 1080.