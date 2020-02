02/02/2020 - Salud

Tucumán: métodos anticonceptivos tradicionales y modernos

Asegurar el acceso gratuito y seguro a los insumos anticonceptivos, que provee el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, es una de las principales funciones del Programa de Salud Sexual de la provincia, para que se encuentren disponibles en todos los hospitales y centros de salud de Tucumán.

La referente provincial del Programa de Salud Sexual Reproductiva, Viviana Guzmán, contó cómo trabajan: “Realizamos la prevención de la salud sexual en general, es decir, no sólo en prevenir la propagación de las ETS, sino de prevenir el embarazo no intencional, la violencia dentro de la sexualidad y hacemos mucho hincapié en la educación y la información en todos los espacios de salud en los que tenemos contacto con los usuarios”.





Además la profesional resaltó que hacen consejerías de salud sexual y reproductiva en consultorios de los diferentes centros sanitarios de la provincia donde el personal que trabaja allí está capacitado y actualizado constantemente para dar respuesta y mejorar la accesibilidad de la información a la población que lo requiera.





“Con respecto a las edades para tener acceso a los métodos anticonceptivos, después de la última modificación del Código Civil, a partir de los 13 años se puede acceder siempre y cuando no sea invasivo y no implique un riesgo para su vida. Y a partir de los 16 años pueden acceder a todos los métodos anticonceptivos”, indicó Guzmán.





Canasta de insumos anticonceptivos que garantiza el Programa





Tradicionales





· Anticonceptivo oral: son pastillas que tienen hormonas que impiden la ovulación. Se deben tomar todos los días, en el mismo horario. Existe también una opción para las mujeres que están amamantando.





· Preservativos masculinos: es el único método que previene el contagio de VIH y otras infecciones de trasmisión sexual y además, bien utilizado, previene el embarazo. Se debe usar siempre un nuevo preservativo para cada práctica sexual.





· Anticonceptivo de emergencia: se usa solo después de una relación sexual sin protección o si falló la que se estaba usando. También en casos de abuso sexual. Retarda la ovulación por lo que no son abortivas. Vienen en dos presentaciones: 1 o 2 pastillas. Tomarla dentro de las 72 horas, ya que pierde efectividad con el paso de las horas. No daña al embarazo, por lo que si estas embarazada este seguirá su curso.





Modernos y de larga duración





· Implante subdermicos anticonceptivo: es una varilla muy pequeña que se coloca en el brazo (debajo de la piel). Este implante libera una hormona en forma continua que impide la ovulación. Es efectivo hasta por tres años.





· Dispositivo Intrauterino (DIU): es un pequeño objeto de plástico y cobre que se ubica dentro del útero. Debe ser colocado por el médico. Provoca cambios que hace que el espermatozoide no sea capaz de fecundar el ovulo.





· Anticonceptivo inyectable mensual y trimestral: tienen el mismo efecto que las pastillas (evitar la ovulación). Hay inyectables que se colocan una vez al mes y otros cada tres meses. Para que sea efectiva hay que aplicársela siempre en la misma fecha (por ejemplo, si es mensual: 4 de marzo, 4 de abril, etc.)





Definitivos





Anticoncepción quirúrgica: es un método irreversible que se realiza a través de una cirugía sencilla (ligadura de trompas para las mujeres y vasectomía para los hombres). Es para quienes deciden no quedar embarazadas o ya tienen hijos y no quieren más. No tiene ningún efecto sobre la menstruación ni las relaciones sexuales en la mujer y e en varón no afecta la erección ni la eyaculación.