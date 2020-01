AMPLIAR Luis Arce, candidato a presidente del MAS en Bolivia

30/01/2020 - Bolivia

Luis Arce, el candidato de Morales, denuncia persecución política ante la Justicia

Apenas pisó suelo boliviano, Arce fue citado a declarar ante la Fiscalía de La Paz por un caso de supuesto desvío de fondos de unos 143 millones de dólares. El aspirante a la presidencia por el MAS dice que sólo quieren atacar su candidatura: "No soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón", enfatizó.

Luis Arce, el aspirante presidencial boliviano del partido de Evo Morales, denunció este miércoles que un proceso judicial en su contra por supuesta corrupción obedece a un interés "político" para perjudicar a su candidatura para los comicios de mayo.





"Esto es eminentemente político contra nuestra candidatura", advirtió el ex ministro de Economía y Finanzas de Morales y postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS) luego de acudir a declarar a la Fiscalía en La Paz por un caso de supuesto desvío de fondos.





El arquitecto del "milagro económico" de Bolivia fue citado a declarar apenas regresó al país este martes desde Argentina, adonde había huido en noviembre luego del pronunciamiento militar que obligó a Morales a renunciar y a viajar también a Buenos Aires.Sin embargo, la declaración fue pospuesta hasta nuevo aviso al advertir sus abogados que necesitan revisar más de cuarenta cuerpos de investigación con más de setenta anexos, explicó el político.





Arce está siendo investigado por un presunto fraude cometido por un ya desaparecido fondo de desarrollo de comunidades indígenas (Fondioc) que habría registrado como aprobados y ejecutados cientos de proyectos que nunca se materializaron.





El candidato del MAS se presentó en la Fiscalía acompañado de personal de la Defensoría del Pueblo de Bolivia y del área de Derechos Humanos de Naciones Unidas.





En la puerta de la Fiscalía, criticó que la Justicia actúa "arbitrariamente", después de que un policía le entregara la citación sin esperar a que pasara el control de migraciones en el aeropuerto, informó la agencia de noticias EFE.De hecho, Arce aseguró que la propia fiscal del caso, Heidy Gil, observó "fallas procedimentales" en esa notificación.





La semana pasada, el ex ministro había acusado al gobierno interino de derecha que reemplazó a Morales tras su derrocamiento de inventar causas para perseguir a dirigentes del MAS y dijo que no había garantías para hacer política de manera libre.





"No soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón", aseguró hoy Arce, que como ministro de Economía integraba el directorio del Fondioc y que por lo tanto debería haber controlado la ejecución de los proyectos.La Justicia boliviana asegura que el fondo desvió unos 143 millones de dólares. Arce recalcó que no tiene "absolutamente nada que ocultar" y agradeció el apoyo de seguidores de su partido, al ver que no está solo "en esta pelea".





Por su parte, el derrocado presidente Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter que "la justicia que discrimina cita a declarar a Lucho Arce cuando pisa suelo boliviano, pero deja volver a ex autoridades neoliberales que tienen procesos, sentencias y órdenes de aprehensión".