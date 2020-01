28/01/2020 - Milagro Sala

Piden intervenir la justicia de Jujuy por los dichos del presidente del Superior Tribunal sobre Milagro Sala

Tras la filtración de audios de Pablo Baca en los que confiesa que la dirigente social “no está presa por sus delitos”, legisladores del PJ denunciaron “la falta de independencia de poderes” e iniciarán el proceso de juicio político.

Diputados provinciales del PJ denunciaron la "falta de independencia de poderes" en Jujuy y reclamaron "la intervención de la Justicia provincial" tras las difusión de una serie de audios en los que el titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Pablo Baca, admite que la dirigente social Milagro Sala está presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".





"Milagro (Sala) está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas", afirma Baca en uno de los audios difundidos por el sitio El Cohete a la Luna.





El portal explicó que entre el 2018 y 2019 Baca tuvo conversaciones con una mujer -a la que no se identifica- que lo grabó y entregó el material al medio.





En ese contexto, el bloque de legisladores opositores dijo en conferencia de prensa que promoverá el juicio político del juez Baca y exigió la derogación de leyes de la reforma judicial encarada por el gobierno de Gerardo Morales, que implicó la ampliación del Superior Tribunal en el que luego asumió el propio Baca, hasta entonces diputado radical.





Los diputados del FdT anunciaron que van a iniciar el proceso de juicio político a Baca y exigieron también la derogación del actual Ministerio Publico de la Acusación (MPA).





"El presidente del STJ decide sobre nuestra libertad, patrimonio, bienes y honor; por eso hemos decidido en avanzar en la solicitud de renuncia del doctor Pablo Baca, por falta total de ética en sus funciones", sostuvo la diputada Liliana Fellner.





Baca se defendió de estas acusaciones a través de un comunicado en el que aseguró que los audios fueron obtenidos sin su conocimiento, “en forma ilegal y clandestina y corresponden a conversaciones privadas en el ámbito de la intimidad".





Señaló que las grabaciones "fueron editadas sesgadamente e interpretadas en forma malintencionada para llegar a conclusiones que son contrarias al contenido de los audios, todo lo que se puede comprobar con sólo escucharlos y compararlos con las notas que se refieren a ellos".





Agregó que "de la relación que se pretende efectuar entre esos audios y la situación de Milagro Sala en distintas causas que tramitan en la Provincia, debo señalar que me encuentro excusado en esas causas y que de hecho no he tenido intervención en ninguna de ellas".





En declaraciones radiales, la propia Milagro Sala dijo que escuchó los audios "reiteradas veces" y advirtió que lo que se hizo con ella y otros dirigentes fue "un laboratorio".





"A nosotros nos hicieron una cama; le hicieron creer a todo el mundo que éramos culpables y que nos robamos todos. Demostramos en todos lados que no robamos", subrayó Sala en diálogo con El Destape Radio.





“Es lo que venimos diciendo: que la Justicia pertenece a un partido político, que es el de Gerardo Morales. Lo quieren para poder hacer sus negocios, para gobernar tranquilos, para fundir la provincia y se sienten impunes", sentenció la dirigente social detenida.





"A mí me dejaría tranquila que funcione la Justicia sin banderías políticas", dijo Sala, que volvió a definirse como "una perseguida política y una presa política".