19/01/2020 - En General

Cómo anticiparte a las infecciones de transmisión sexual

La educación y la información son el primer paso para no contraer ITS. Recomendaciones para preservarte en época estival.

La referente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Viviana Guzmán, habló de las infecciones de transmisión sexual y sostuvo: ¨Se producen por contacto sexual entre parejas de cualquier tipo totalmente prevenibles. Algunas de ellas son: Sífilis, VIH, VPH, Herpes genitales, Hepatitis B, dengue, gonorrea, entre otras¨.

¨El único método de prevención efectivo para impedir la transmisión de las ITS es el uso del preservativo y del campo de látex¨.

Hizo referencia a la forma de trabajo desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y expresó: ¨Trabajamos en la prevención de la salud sexual en general, es decir, no sólo en prevenir la propagación de las ITS, sino de prevenir el embarazo no intencional, la violencia dentro de la sexualidad y hacemos mucho hincapié en la educación y la información en todos los espacios de salud en los que tenemos contacto con los usuarios¨.

¨Hacemos consejerías de salud sexual y reproductiva en consultorios de los diferentes centros sanitarios de la provincia donde el personal que trabaja allí está capacitado y actualizado constantemente para dar respuesta y mejorar la accesibilidad de la información a la población que lo requiera¨, explicó.

Además comentó que en los dos últimos meses del período lectivo 2019 trabajaron en diferentes escuelas con grupos de adolescentes en la concientización y educación dado que en los últimos años hubo un aumento de infecciones, sobre todo de la sífilis. Asimismo se los concientizó para que se preserven en época de verano ya que existen mayores riesgos de contactos sexuales esperados o inesperados en los que necesitarán usar protección.

Allí se les informó también que estarán disponibles preservativos en todos los centros de salud para que puedan retirar junto a información de todos los métodos anticonceptivos.

¨El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Rossana Chahla, hizo un gran trabajo para garantizar en esta época de verano una cantidad suficiente de métodos anticonceptivos en todos los centros sanitarios para los tucumanos¨, indicó Guzmán.

Por último la referente se refirió al trabajo que realizan durante el verano: ¨Trabajamos junto a Tucumán Te Cuida llegando a todas las villas veraniegas donde se acerca la población en época de vacaciones. Articulamos mucho con el programa de adolescentes en donde además de informar y entregar preservativos, se reciben consultas privadas en el tráiler de adolescencia para favorecer un espacio en donde se evacúen dudas que generalmente los jóvenes no se animan a realizar en público¨.