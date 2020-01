13/01/2020 - Venezuela

Huelga indefinida por "salarios de hambre"

El Gremio de enfermeras de Venezuela anunció ayer que se prepara para la huelga general por tiempo indefinido en todos los hospitales de la red pública, con el fin de presionar al régimen de Nicolás Maduro que mantiene "salarios de hambre" para los trabajadores públicos.

Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital, lo informó al dar a conocer la agenda de lucha de los profesionales de la salud para el 2020 y rechazar el aumento equivalente a menos de 4 dólares que decretó el pasado viernes Maduro.

"Este aumento es una burla y por eso los 35 colegios de enfermeras que hacemos vida en Venezuela no estamos obligadas a seguir prestando nuestro servicio", advirtió en rueda de prensa en Caracas.

Indicó que ante la "pobreza extrema que estamos viviendo" están trabajando para que de manera articulada se sumen todos los gremios del país al llamado paro que planean activar pronto, sin precisar fecha.

"Aprendimos el pasado 5 de enero, con el gesto histórico que hicieron nuestros 100 diputados de la Asamblea Nacional, que cuando trabajamos juntos todas las puertas se abren y los objetivos pueden lograrse", expresó.

El gremio de enfermeras reclama desde el año pasado al gobierno de Maduro un sueldo base, equivalente en bolívares a 600 dólares para poder cubrir las necesidades básicas ante la galopante inflación que registra el país, que de acuerdo con la opositora Asamblea Nacional se ubicó en 7.374,4% en 2019.

Por otra parte, la dirigente gremial tildó de "desfachatez" que el régimen "usurpador" hable de mejoras en el sistema de salud cuando, aseveró, que el servicio hospitalario en todo el país está sumergido en una profunda crisis.

En este sentido citó como ejemplo los casos del principal pediátrico, el hospital JM de los Ríos y de la Maternidad Concepción Palacios, de referencia nacional, donde dijo atienden en condiciones precarias a una población vulnerable como lo son niños y mujeres embarazadas.

"La unidad pediátrica de cardiología del JM de los Ríos hace semanas tuvo que cerrar sus puertas. Cómo quedan los niños que necesitan un trasplante de órgano para salvar sus vidas en cifras", preguntó.

Asimismo, dijo que, al Hospital de Los Magallanes de Catia, al oeste de Caracas "le dicen la morgue por la cantidad de muertes que ocurren, el Pérez Carreño ayer (domingo) no tenía agua y querían que las enfermeras nos pusiéramos a cargar tobos (recipientes, NDR) de agua para trabajar cuando eso es responsabilidad del hospital".

Contreras recordó que el derecho a la vida y a la salud es responsabilidad del Estado y no se resuelve con cifras, sino con hechos. "Día a día se mueren nuestros niños, las mujeres embarazadas están dando a luz afuera de los hospitales porque no hay insumos, ni siquiera para desinfectar, eso coloca en riesgo no solo a los pacientes sino también a los trabajadores de la salud y eso no se puede tolerar más", enfatizó.

Venezuela registra una emergencia humanitaria compleja, con escasez de medicinas, hiperinflación, deficientes servicios básicos, que han generado el éxodo masivo de más 4 millones de ciudadanos, una cifra que según analistas locales de migración aseguran seguirá en aumento este año. (ANSA).