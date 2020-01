AMPLIAR David Choquehuanca, Presidente. Andronico Rodríguez Vice Presidente. Candidatos del MAS

12/01/2020 - Bolivia

David Choquehuanca-Andrónico Rodríguez, será la fórmula del MAS

Inició con un sol radiante en el Estadium de Huanuni, a medida que intervinieron los Dirigentes vino la lluvia, pero esta no impidió el desarrollo del Ampliado Nacional, empezaron con el Debate del Binomio Directamente pronunciando los respaldos a los Candidatos, a pesar que no les gustó a los que dirigían, en reiteradas oportunidades manifestaron solo regirse en puntos de la Convocatoria, pero este pedido fue rechazado por los Dirigentes Departamentales con el argumento de que no permitirán la imposición desde arriba y que las candidaturas se definan en Bolivia e iniciaron a nominar de acuerdo a los consensos de cada Departamento en lo cual fue lo siguiente.

Los Representantes de los departamentos de Oruro, La Paz, Potosí, Beni, Santa Cruz, Pando proclamaron a David Choquehuanca Presidente y Andrónico Vicepresidente. Mientras Chuquisaca a Andrónico Presidente y David Choquehuanca Vicepresidente, La Representación de Tarija no virtió opinión sobre el Binomio y el Departamento de Cochabamba recalcó su Posición de Andronico Presidente





En las intervenciones de los Departamentos ninguno dio mención a Arce, ni el ex canciller Pari, menos a Andrea Salvatierra y otros. El debate y respaldo se dio por Choquehuanca y Andrónico.





Por otro lado de forma rotunda al Gobierno de Facto dieron término final del Golpe de Estado el 22 de Enero, 2020 sin prolongación alguna por parte del Tribunal Constitucional. Advirtieron que se debe respetar la Democracia y la Constitución Política del Estado. También conminaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional Promulgar la Ley de Garantías. Por el mismo la ALP concluye su Gestión del igual forma el 22 de Enero, 2020.





Al fiscal General lo declararon traidor por no respetar los Derechos Humanos, Políticos y la Investidura del Presidente Evo, actualmente refugiado en Argentina sin haberse dado la lectura de la renuncia en la ALP.





En pleno Ampliado el Hermano Evo Saludó por Llamada telefónica la constante militancia en la resistencia al Golpe de Estado, recalcó que derrotaremos el Golpe de Estado a través del Voto Democrático el 3 de Mayo en Primera Vuelta, y fue ovacionado por los participantes del Ampliado en Huanuni.





Finalmente el Ampliado determinó Movilización Pacífica Nacional el 22 de Enero con la Finalidad de Escuchar el Mensaje Presidencial de Evo desde Argentina. De esa forma culminó con bastantes resoluciones en Plena Lluvia.