AMPLIAR Murillo con las esposas para Evo

08/01/2020 - Duro cruce

Golpista Murillo anuncia orden internacional de captura para Evo

“El ministro de facto, Arturo Murillo, experto para montar show y difamar a los opositores cada día, es carnicero, mentiroso y terrorista verbal. En vez de esperarme con esposas para detenerme, que me espere con su Libreta de Servicio Militar original y no falsa”, publicó Morales en Twitter.

Detalles.

Con un par de grilletes en la mano, el ministro de los golpistas, Arturo Murillo, desafió al expresidente Evo Morales a presentarse ante la Justicia boliviana para responder por los procesos que tiene activados en su contra, entre ellos por sedición y terrorismo. Anunció además que se solicitó la activación en la Interpol de una orden de captura internacional.

espera al exmandatario, a quien garantizó que “no le va a pasar nada”; no obstante, anunció que su destino será Chonchocoro, el penal de máxima seguridad de La Paz, por el tipo de procesos que enfrenta en la Justicia.

“Se ha activado la orden de Interpol internacional, he dado orden esta mañana a las 06.00 que se active aquello, en realidad he chequeado que sea activado, eso debe ser así porque tiene una orden de apremio”, indicó Murillo en una conferencia de prensa este miércoles.

Sin embargo, hasta el mediodía Interpol no había publicado ese requerimiento en su portal web.

El exmandatario respondió a lo dicho por Murillo en conferencia de prensa ayer miércoles, cuando Murillo mostró unas manillas policiales y dijo que era para detener al presidente e identificó a "cuatro radicales" del MAS que supuestamente quieren sembrar el terror en Bolivia o hacer "méritos" para mantener sus diputaciones con miras a las elecciones del 3 de mayo.

Por su parte el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó ayer que desconoce que la Interpol haya activado el sello rojo para capturar al expresidente Evo Morales, como informó horas antes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo en conferencia de prensa.

"Nosotros no hemos activado el sello rojo para el señor Evo Morales. Nosotros no conocemos la situación de esta notificación roja de Interpol, reitero nosotros no hemos activado como Ministerio Público esta situación", apuntó Lanchipa.