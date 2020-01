01/01/2020 - Dudas

CGT, sobre aumento a privados: "Cada actividad sabe cómo le fue y cuánto puede discutir"

Carlos Acuña reconoció que no todos los sectores están en las mismas condiciones pero dijo que la paritaria “debe estar por encima de la inflación”. En declaraciones realizadas ayer el dirigente aseguró que que el aumento a los salarios privados tendrá que ser discutido por cada sector y que "cada actividad sabe cómo le fue y cuánto puede discutir”.

Detalles.

Acuña reafirmó que el aumento será “un adelanto de sueldo que cuenta como un futuro aumento en las paritarias 2020” y que “todavía no hay una cifra concreta” sobre el monto que se pagará. “Absorberá el aumento que cada sector discute en su paritaria”.

En ese marco, afirmó que “todavía no hay una fecha exacta del anuncio”, ya que desde el gobierno nacional aún no les dijeron cuando se dará a conocer “porque están haciendo un estudio generalizado de todos los sectores para poder dar algo más preciso”. Además, destacó que el aumento “será de acuerdo a las posibilidades de cada sector".

“Pongo un ejemplo. La industria textil, la del calzado, la de la construcción y la metal mecánica están muy mal. Tuvieron miles de despidos. Cada sector tiene su característica y, de acuerdo a esa característica, se va a ir acomodando ese adelanto de sueldo”, detalló.

Las declaraciones de Acuña advierten que el aumento deberá ser discutido de acuerdo a la situación que atraviesa cada sector y que no será para todos por igual. “Los que tienen que hacer el esfuerzo son los que más tienen”, expresó. "Los empresarios, las pymes y los comerciantes deben entender que esta etapa que viene, si no reactivamos el poder adquisitivo no hay posibilidades de que los argentinos estén bien”, dijo.

“No alcanza solamente con lo que exportas. Hay que poner en marcha el andamiaje que significa el consumo”, agregóen el marco de la entrevista con El Destape. Sobre las negociaciones paritarias del 2020, afirmó que “la paritaria tiene que estar por encima de la inflación” y que “todos los sectores lo deben entender”.

También apuntó contra aquellos que “realizaron aumentos antes de que llegue el nuevo gobierno", pero advirtió que “entendemos a los comerciantes que no sabe si lo que vende le va a alcanzar para pagar cuando llegue el nuevo pedido del mayorista”.

“Vamos a tratar de colaborar entre todos. El tema principal es como recuperar el poder adquisitivo. Cuando al país le va bien, todos tenemos trabajo y poder de consumo, a todos les va bien”, expresó.

Al respecto de la inflación, dijo que “estará por encima del 55%” y así dejó entrever que la paritaria no puede estar muy de bajo de ese porcentaje.