Andrónico Rodriguez y Carlos De Mesa lideran intención de voto; Camacho y Pumari caen

23/12/2019 - Presidenciales de Bolivia

El dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y el expresidente Carlos Mesa lideran la intención de voto de cara a los comicios de 2020. Mientras que los cívicos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho descendieron en la preferencia electoral, según la encuesta que realizó Mercados y Muestras para Página Siete.

Disposición militante

Andrónico Rodríguez, aseguró ayer que no busca un cargo político y que, si no es elegido como candidato para las próximas elecciones generales, seguirá firme como líder cocalero afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Agradezco muchos a los compañeros amigos, hermanos que me están proclamando, pero no está aún nada definido (…). Sea o no candidato seguimos firmes, no estamos acá por un espacio político, estamos por conciencia y convicción”, expresó ante los medios.

Diversos sectores como juventudes de las federaciones Única Centrales Unidas, Trópico y Carrasco, determinó brindar su apoyo incondicional a Rodríguez para que sea candidato en las próximas elecciones.