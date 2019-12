AMPLIAR Los momios de siempre con Pinocho

20/12/2019 - Diferencias

Pinochetistas en desacuerdo con una constitución inclusiva y plural

La pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) congeló su participación en la coalición de gobierno Chile Vamos, luego DE que sus socios, Renovación Nacional (RV) y Evópoli, impulsaran la aprobación de leyes para permitir cuotas de género, cupos para independientes y pueblos originarios en la próxima Convención Constituyente.

Detalles.

Tras el amplio apoyo al inicio del proceso constituyente en ambas Cámaras que asegura un Plebiscito el 26 de abril de 2020, para decidir sí o no a una nueva Constitución, Renovación Nacional presentó tres proyectos de ley en la Cámara de Diputados para insistir sobre las tres materias que habían sido rechazadas. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, acusó "problema de liderazgo" del ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

"Si él no puede ni siquiera controlar a un parlamentario de su partido, de verdad yo creo que tenemos un problema", criticó La senadora sostuvo que había "un acuerdo explícito" en Chile Vamos para "no apoyar indicaciones que necesitaran iniciativa del Ejecutivo". La parlamentaria contó que conversó telefónicamente con el titular de Interior al que le planteó que "está bien" tener diferencias, pero que debían en primer lugar "ponerse de acuerdo" entre la coalición "para ver si podemos conversar". "¿Por qué no podemos conversar entre nosotros antes de conversar con la oposición?", cuestionó Van Rysselberghe al ministro Blumel. Además, aseguró que "la respuesta que obtuve fue: 'No, no pude hacer nada'". "Entonces, la verdad, es que si acá el ministro del Interior no tiene la capacidad de influir en su partido, yo creo que tenemos un problema", cuestionó.

El presidente de RN, Mario Desbordes, salió con fuerza a parar a la UDI y recordó que los tiempos no son los como los años 90 o principios del 2000, "que cualquiera de los partidos de la coalición de centro derecha no le gustaba algo, amenazaba con poner en riesgo la coalición".

"La UDI no tiene derecho a veto permanente, tiene que acostumbrarse a que eso no existe", declaró Desbordes.

El presidente de RN ha tenido un rol preponderante en el avance del proceso constituyente y en la empatía con las demandas callejeras surgidas tras el estallido social del 18-O.

Ante las palabras de Van Rysselberghe, Desbordes respondió en entrevista con radio Cooperativa que es "problema de la senadora, que hable con su gente. Lo que sí, que no falte a la verdad, nosotros hemos cumplido con los acuerdos".

Explicó que "el compromiso" era que no se iba a hacer ningún agregado al acuerdo por la paz para "no ponerlo en riesgo". "Ayer en la tarde votamos tres cosas que complementan el acuerdo, no lo contravienen", afirmó, e insistió en que "hemos cumplido con nuestra palabra y perdóneme, pero la UDI no tiene derecho a veto permanente, o sea tiene que acostumbrarse a eso, a que no existe y lo que se votó ayer son complementos importantes en materia de participación independiente (...), de participación de pueblos originarios y paridad de género", defendió.

Añadió que no le inquietaba la decisión de la UDI. "Si la senadora quiere evaluar la permanencia en Chile Vamos, tiene todo el derecho, que lo haga y tendrán que resolver en consciencia de ello". Recalcó que hay que dejar atrás las malas prácticas "que tuvieron a la derecha en la oposición tantos años, que nos condenaron a ser minoría siempre, yo no voy a caer en esas práctica".

Anunció que en el Senado están los votos para aprobar las tres indicaciones, tal como se hizo en la Cámara. "Sí van a estar los votos para aprobarlo, en eso, tal y como lo garanticé en la Cámara de Diputados, lo digo en el Senado, los votos para aprobarlo están".