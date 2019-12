17/12/2019 - En General

Inscripciones 2020: Requisitos y nuevos beneficios

Con el cierre del ciclo lectivo, los establecimientos educativos de Tucumán iniciaron las inscripciones para el período 2020. Las mamás, papás y familias van en la búsqueda de un banco para los más pequeños, por lo que comienzan a surgir dudas con respecto a cuál es la documentación obligatoria requerida y cuánto es lo que se debe abonar para inscripción por alumno.

El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, Franco Venditti, explicó que el requisito de acta de nacimiento actualizada ha quedado sin efecto desde comienzos de este año, mediante circular emitida por la Secretaría de Gestión Educativa. “En el acta de nacimiento pueden darse modificaciones a lo largo del tiempo; entonces existía la obligación de presentar una ante la institución educativa, pero lo hemos dejado sin efecto. Es probable que los papás y mamás se encuentren con el pedido de firmar una declaración jurada comprometiéndose a acercar un nuevo ejemplar si es que se da una modificación, por ejemplo, de cambio de apellido. Siempre y cuando no haya modificaciones, no hace falta presentar de nuevo”.

En cuanto al requisito de pago de Seguro Escolar, el funcionario remarcó que desde el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán se ha fijado un monto de $350 a abonarse por única vez; sin embargo, aquellas familias que se vean imposibilitadas económicamente a afrontar el gasto, tienen la opción de dirigirse a la Secretaría de Bienestar Educativo para poner a conocimiento de las autoridades la situación. «El seguro escolar tiene una cobertura muy abarcativa y su precio es propuesto por la Gerencia de Acción Social del Subsidio de Salud. Si hay algún papá que no pueda abonar el monto por alumno, la propia normativa prevé mecanismos para no dejar a ningún estudiante fuera de la escuela por estas circunstancias».

Por su parte, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, adelantó que en aquellos casos en los que los hogares tengan algún impedimento para abonar el Seguro Escolar, el gobierno de la Provincia se hará cargo. “Por decisión del gobernador, Juan Manzur, trabajamos para que ningún tucumano quede fuera de la escuela. La escolaridad es un derecho y ante cualquier situación nuestra obligación es estar a la par y acompañar a las familias”.

Por otro lado, Venditti señaló que el pago de cooperadora escolar no es una obligación. “Los fondos de cooperadora son muy importantes porque permiten atender ciertos gastos para mejorar la institución; pero, una vez más, el no poder pagarlo no puede ser causa de dejar a un estudiante fuera de la escuela”.

En este sentido, el titular del área educativa reconoció el trabajo solidario que llevan adelante las cooperadoras, y al mismo tiempo ratificó que el pago de la misma no es obligatorio. “El aporte a las cooperadoras es solidario y ocupan un rol central dentro de la institución. Las familias que puedan colaborar durante el año, es importante que lo hagan pero reiteramos que no es un impedimento para la inscripción”.

Finalmente, el director de Asuntos Jurídicos pidió a las familias exigir recibos intervenidos por la Dirección de Auditoría del Ministerio de Educación: “A la hora de pagar cualquier monto, el recibo debe tener un visado y sello oficial del Ministerio de Educación. Esto hace que podamos tener un control anual de cómo se ejecutan los fondos con la rendición de cuentas que los directivos hacen anualmente”.

Para consultas o asesoramiento en casos particulares, las familias pueden comunicarse a los teléfonos del Centro de Atención Educativa, dependiente de la Secretaría de Bienestar Educativo por Whatsapp al 3814125072, a los teléfonos 4979068 o 4979088, por email a dgdemanda@gmail.com o en Avenida Sarmiento 850 (Hall de Entrada) de 8 a 18 horas – horario corrido-.