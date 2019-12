AMPLIAR Coquehuanca ahora es candidato del MAS

17/12/2019 - Postulante

Dirigentes de La Paz proclaman a Choquehuanca como candidato presidencial

Organizaciones de campesinos originarios de las 20 provincias de La Paz proclamaron ayer martes a David Choquehuanca como candidato presidencial del MAS. La premisa de la decisión es llevar a un aymara al poder.

Detalles.

“Asumo como una responsabilidad histórica este desafío”, dijo el excanciller, al terminar el acto realizado en la ciudad de El Alto.

Las organizaciones campesinas eligieron a Choquehuanca bajo el argumento de que tiene experiencia por su trabajo como ministro, de acuerdo al reporte de Erbol.

“Tal vez los aymaras hemos sido relegados, pero ahora es el momento de un aymara líder para la agenda 2025”, manifestó Justino Leyva, ejecutivo departamental de la federación de campesinos Tupak Katari.

Choquehuanca, a su turno, manifestó que su intención es profundizar la pacificación del país, puesto que las elecciones deben ser una “fiesta democrática”.

“No podemos seguir peleando, tenemos de aprender de esos días de luto y llanto y desaliento que ha vivido nuestro pueblo, tienen que ser lecciones para nuestro pueblo y no podemos seguir cometiendo los errores que nos han llevado a la polarización”, dijo el excanciller.

En clima pre electoral boliviano indica que en Cochabamba, tras una concentración de juventudes de las federaciones Única Centrales Unidas, Trópico y Carrasco el domingo, determinó brindar su apoyo incondicional al líder cocalero, Andrónico Rodríguez, para que sea candidato en las próximas elecciones.

Mientras tanto desde Buenos Aires, donde se encuentra en calidad de refugiado, Evo Morales anunció que regresará a Bolivia de cualquier modo para conducir la campaña del MAS.

“Si no me permiten entrar voy a ver la forma de buscar (entrar) acompañado por personalidades, por la prensa; me voy a entrar allá a hacer campaña, no tengo miedo a la detención, tantas veces he sido detenido y procesado”, afirmó Morales en la conferencia, transmitida por Telesur y radio Cepra.

Dijo que su “obligación”, ahora que no es postulante ni presidente, es “acompañar a candidatas y candidatos para ganar las elecciones”. Matizó: “ese es mi gran deseo que tengo”.