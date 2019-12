16/12/2019 - Entrevista

Anunciaron bono para jubilados y AUH y tarifas congeladas

En una entrevista televisiva el Presidente adelantó las sumas fijas que recibirán jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. También resaltó el inicio de la distribución de la tarjeta alimentaria y el congelameinto de las tarifas.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán un monto adicional de 5000 pesos en diciembre y otro igual en enero, según anunció este lunes el presidente Alberto Fernández. Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) habrá una suma extra de 2000 pesos que se cobrará por única vez en diciembre. También habrá una pago mensual para madres con hijos hasta seis años o embarazadas. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández, quien además adelantó un congelamiento de tarifas hasta el 30 de junio. El plan se suma a otros paliativos que se conocieron durante la jornada, como el congelamiento en los precios de los medicamentos que acordó el Gobierno con los laboratorios o el inicio del reparto de la tarjeta alimentaria, que comenzará por el espectro de mujeres embarazadas o con hijos menores. “Se empezará por Concordia, Entre Ríos, la ciudad que más pobreza tiene”, aseguró el mandatario.

El cambio en el régimen jubilatorio que entró en vigencia a finales del 2017 –y que se rediscutirá en el Congreso—implica que las actualizaciones para jubilaciones se realizan considerando el 70 por ciento el Índice de Precios del Consumidor de INDEC y el 30 por ciento restante la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Uno de los mayores problemas que provoca el nuevo régimen es el desfasaje de la actualización, lo que los afectó duramente respecto de la inercia inflacionaria de los últimos años. Ahora se les otorgará un adicional de 5000 pesos.

“Estamos lanzando a partir del martes lo que llamamos el Plan Alimentar, el plan contra el hambre. Es un plan que a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses o tiene hijos de hasta seis años, vamos a darle cuatro mil pesos mensuales si tiene un hijo y 6 mil si tiene dos hijos o más”, sostuvo en la noche del lunes Fernández durante una entrevista a Telefe.

Tarjeta alimentaria

También confirmó que se iniciará el reparto de las tarjetas alimentarias que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que conduce Daniel Arroyo, y que comenzará por la ciudad entrerriana de Concordia. “Ahí son 6.500 tarjetas. Esa ciudad a partir de ese momento va a movilizar 35 millones de pesos en consumos de alimentos nuevos. Es una gran movilización para una economía como Concordia y se va a ir extendiendo por todo el país”, detalló el Presidente.

Tarifas

También hizo referencia a las tarifas. “No se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. No vamos a aplicar aumentos y vamos a dar hasta el 30 de junio tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio las tarifas tienen que servir al modelo productivo”, dijo Fernández, quien aclaró que ya existe una suspensión en esos aumentos que el gobierno mantendrá.

“El gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó el jefe de Estado. De todos modos, se adelantó a lo que pueda ser una nueva pelea política por las tarifas: “el sistema es pensado en las empresas no en el resto de los argentinos. Tienen un colchón lo suficientemente amplio para discutir un nuevo esquema tarifario”.

Pymes

Respecto de las pymes, de acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, afirmó que se encuentran “en una situación muy crítica, porque se han endeudado mucho con el Estado”, por lo que en la ley que enviarán en las próximas horas al Congreso promoverán “una amplia moratoria para regularizar su situación”. “Uno de los mayores problemas que tienen es que se han endeudado con el Estado. Han dejado de pagar impuestos y aportes. Proponemos una muy amplia moratoria para regularizar su situación. Tiene intereses muy bajos y les otorga seis meses de gracia, tienen seis meses para empezar a pagar”, adelantó.

Retenciones

Por último, reiteró que “las retenciones que hoy existen son las que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos fue actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Pero hoy las que se pagan son las que estaban dispuestas. Esto es necesario aclararlo. Nosotros no estamos aumentando las retenciones. Estamos proponiendo que se nos dé la facultad de aumentar tres puntos más. Pero yo hice un compromiso en campaña que era que vamos a tomar las decisiones en conjunto. No las voy a imponer”, concluyó el Presidente.