AMPLIAR La CUT es uno de los sindicatos convocantes del paro

16/12/2019 - Puja

Camioneros brasileños entran en huelga y Bolsonaro los ignora

Ante la indiferencia del presidente brasileño Jair Bolsonaro, en el país crece la incertidumbre respecto a la huelga de camioneros que comenzó ayer lunes por transportistas autónomos debido a al aumento de los precios del combustible.

Detalles.

La huelga ha tomado grandes dimensiones en las redes sociales y cuenta con el respaldo de la Central Única de los Trabajadores (CUT), aunque otros gremios importantes del sector como la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam) o la Unión Nacional de los Camioneros (Unicam), aún no se han expresado en respaldo.

Sin embargo, el jefe de Estado estima que existen "pocas posibilidades" de que los transportistas paralicen las principales vías del país sudamericano.

El portavoz del Ejecutivo brasileño, Otávio Rego Barros, apuntó que no existe posibilidad de parar el país e insistió que el ministro de Infraestructura, Tarcisio Gomez de Freitas, ha mantenido la puerta al diálogo. No obstante, el sector camionero denuncia que las autoridades no han atendido las peticiones del gremio.

El gigante sudamericano tiene el temor de que se repita la situación vivida en mayo de 2018, cuando la huelga de camioneros, por el mismo motivo que ahora, paralizó al país durante once días y dio paso a una grave crisis de desabastecimiento de carburantes, alimentos y productos de primera necesidad.