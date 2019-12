AMPLIAR El metro parisino lleva 12 días sin funcionar

La huelga en Francia hace renunciar a funcionario y podría paralizar el país en Navidad

Las huelgas de transportes en Francia contra una reforma del sistema de pensiones entraron ayer lunes en su 12mo día, aunque el gobierno del presidente Emmanuel Macron seguía decidido a seguir adelante con sus planes.

El alto comisionado francés Jean-Paul Delevoye, encargado de redactar el proyecto sobre la reforma de las pensiones en Francia que tiene al país sumido en fuertes protestas sociales, dimitió ayer lunes, acusado de "conflicto de intereses" con el sector de las aseguradoras privadas. En un comunicado, Delevoye estimó que su credibilidad había sido socavada por "ataques violentos" y "amalgamas" que pretendían desacreditar una reforma necesaria. "Este proyecto es esencial para Francia. Manteniéndome, lo debilito", escribió en el comunicado, reconociendo una "ligereza culpable" al no haber declarado todos sus puestos.

Delevoye, de 72 años y cuyo talante conciliador era alabado incluso por los sindicatos, será remplazado "lo antes posible", indicó la presidencia francesa, que aceptó su dimisión "con pesar". El ejecutivo intentó defender a Delevoye durante días pero su posición se había vuelto insostenible después de que la prensa revelara que el funcionario no había declarado que mantenía una decena de cargos paralelamente a su mandato en el gobierno, algunos de los cuales eran remunerados, lo que está prohibido en Francia.

Entre los cargos que Delevoye no declaró a la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP), que controla el patrimonio y actividades de los miembros del gobierno, figura uno relacionado con el mundo de las aseguradoras privadas, y uno con la empresa nacional ferroviaria (SNCF), por los que no recibía sueldo. Según el propio relato del político, eran sillones en fundaciones o asociaciones sin remuneración, lo que, a su juicio, no le invalidaban para sentarse en el Consejo de Ministros. También siguió recibiendo un sueldo de 5.000 euros por mes, por parte de una empresa de formación, después de que entrara al gobierno, lo que está prohibido por la Constitución francesa. Para el alto funcionario se trató de "omisiones por olvido".

Una huelga que amenaza con paralizar el país durante las fiestas

La dimisión de Delevoye, nombrado en septiembre 2017 para redactar la reforma de las pensiones, tiene lugar en pleno conflicto social contra el proyecto emblemático del mandato de Macron. Ciudades como París llevan 12 días sumidas en una huelga en los transportes públicos y los sindicatos preparan una manifestación nacional el martes contra la reforma de las pensiones.

El gobierno francés desea unificar los 42 regímenes de pensiones existentes en el país en un sistema único por puntos y atrasar la edad de jubilación para recibir una pensión completa. Delevoye se fue con el respeto de Macron, que agradeció su reforma "histórica" y dijo "lamentar" su dimisión.

El pulso entre sindicatos y gobierno francés se mantiene y la semana se anuncia crucial, con la gran jornada de manifestaciones del martes y la duda sobre si la huelga de transportes paralizará al país en Navidad.

