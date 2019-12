13/12/2019 - En General

Presentaron el Workshop de la UNT presidido por Philippe Aghion

En el Salón Calchaquí, del Hotel Sheraton, se llevó a cabo el workshop “Avances Recientes en Crecimiento Schumpeteriano: Teoría y Evidencias” organizado de manera conjunta entre la Secretaría de Relaciones Internacionales y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través de la Facultad de Ciencias Económicas.

El encuentro contó con la destacada presencia del profesor y doctor, Philippe Aghion, académico del College de France, London School of Economics y Harvard University. Mientras que representando a la Secretaría de Relaciones Internacionales, participaron el subsecretario de Integración Regional, Mariano Fernández, y la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Virginia Ávila; acompañados del rector de la UNT, José García.

El workshop se trató de una gran oportunidad para debatir sobre avances recientes en innovación y crecimiento, la interacción entre crecimiento liderado por innovaciones, desigualdad y movilidad social, la interrelación entre política macroeconómica y reformas estructurales. Además, se trbajó sobre el rol del Estado en el proceso de crecimiento, la relación entre inteligencia artificial y crecimiento económico, la conexión con el desempleo, ciclo económico innovación y adopción de tecnología, políticas económicas, regulaciones, origen social de los inventores, y otros tópicos.

Durante el evento, el profesor Aghion fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UNT. Además, estuvo presente arribó Ufuk Akcigit, director de Estudios de Grado del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, y desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (Facet), se destacó la presencia de Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina.

Con respecto a la Argentina, Aghion afirmó que para innovar es muy importante mantener una economía estable que asegure beneficios. “Es esencial tener una economía donde haya buena educación: si la gente no está bien educada, no puede innovar realmente. También es necesario tener un mercado laboral que facilite la destrucción creativa, o sea, que la gente pueda ir de un empleo a otro y a otro. Y para eso es importante tener un sistema donde la gente reciba ayuda para cambiar de trabajo. Es lo que llamamos “flexiseguridad” y hacen en Dinamarca, por ejemplo. Y por último está la libre competencia: sin ella, existe el peligro de que los innovadores de ayer no dejen pasar a los innovadores de hoy”, concluyó.