12/12/2019 - Reforma previsional

Los sindicatos franceses mantienen la huelga y advierten que no habrá "tregua de Navidad"

Las reformas de las pensiones del presidente Emmanuel Macron dividen a Francia en una jornada en la que los duros del sindicato aseguran que "no habrá una tregua de Navidad".

Detalles.

"La huelga continúa y lo sentimos porque no lo habíamos previsto de esta manera. Nos hemos dado cuenta de que el gobierno no da su brazo a torcer y esto va a durar tiempo. No habrá tregua de Navidad salvo si el gobierno entra en razón", afirmó este jueves el secretario general del sindicato CGT de los trabajadores ferroviarios, Laurent Brun.

En tanto, los reformistas de la confederación gremial CFDT quieren dialogar y el gobierno busca bajar las tensiones.

El primer ministro Edouard Philippe llamó a los líderes de los partidos sociales lanzando invitaciones para sentarse nuevamente a la mesa y la ministra del Trabajo, Muriel Penicaud, en cambio usó tonos suaves sobre la cuestión de un punto de la discordia: "sobre los 64 años se puede discutir".

"No habrá tregua para Navidad" en las huelgas que paralizan a Francia desde hace al menos ocho días, si "el gobierno no entra en razón" y retira la reforma, afirmó el responsable de los ferroviarios del sindicato CGT, Laurent Brun, en declaraciones a la radio France Info.

Después del anuncio de la reforma de las jubilaciones del primer ministro Philippe, el sindicalista declaró: "hay una gran determinación para llegar hasta el final. Mejor unas pocas semanas de caos que una vida de miseria".

La huelga bloqueaba este jueves por octavo día consecutivo a Francia, mientras una manifestación se realizaba en la Plaza de la República.

Los manifestantes también bloquearon el puerto de Le Havre, en el norte del país.

En cuanto a transporte público, la situación no ha cambiado en comparación con el miércoles: funciona un tren de alta velocidad sobre cuatro, la misma proporción para los trenes suburbanos y gran parte de las líneas de metro de París están cerradas. Sólo el 40% de los autobuses están en servicio. La situación del transporte está peor que nunca y esta noche París se encontró bajo una lluvia incesante con multitudes esperando en los refugios de autobuses y entre 500 y 600 kilómetros de colas para aquellos que tuvieron que regresar a sus casas en los suburbios.

Ayer los trabajadores de los principales puertos se unieron a los transportes, desde Le Havre hasta La Rochelle y Marsella: bloqueos, sin descarga de mercancías, trabas que impiden cualquier actividad en las zonas industriales.

Momentos de tensión se registraron en Nantes, donde la policía utilizó gases lacrimógenos para bloquear a un grupo de manifestantes que querían "invadir" la carretera de circunvalación. Por su parte el economista Antoine Bozio, cuyos estudios inspiraron la reforma de Macron, ataca el comportamiento del gobierno: hoy, en Le Monde, Bozio ve la transformación de su proyecto y habla de un "increíble desperdicio". "A pesar del anuncio de algunas medidas para reducir las desigualdades en el tratamiento de las pensiones -sostiene el investigador- se confirma el temor a una reducción de los derechos para obtener la pensión".

Ahora la orden que parece partir del Eliseo es aquella de reabrir lo antes posibles las tratativas: Philippe llamó a los interlocutores sociales, invitándolos al Palazzo Matignon a sentarse alrededor de una mesa. En un tuit, citó "en particular a Laurent Berger", el líder de la CFDT, hasta hace poco el sindicato más blando, muy cercano al gobierno. "Mi puerta está abierta, mi mano está estirada", repitió. De sus ministros llegaron las indicaciones prácticas: "Proponemos la edad de equilibrio a los 64 años -dijo el Ministro de Economía, Bruno Le Maire- pero la cuestión aún no se ha decidido" y "todavía hay espacio" para negociar.

La Ministra de Trabajo, Muriel Penicaud, fue un poco más allá: "Si alguien tiene mejores soluciones, siempre podemos discutirlo".