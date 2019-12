AMPLIAR Los dólares se esfumaron

Latinoamérica pasa por su peor racha de crecimiento en 70 años, según la Cepal

Las crecientes demandas sociales y las presiones por reducir la desigualdad acentúan el complejo contexto que vive la economía de la región, que apenas crecerá un 0,1 % en 2019. Ese es el informe de la Cepal, difundido ayer en Santiago de Chile.

A las turbulencias sociales y políticas de algunos países de la región se suman la desaceleración en la demanda interna, una baja venta agregada externa y mercados financieros internacionales más frágiles que conducen a una "desaceleración económica generalizada y sincronizada a nivel de países y de sectores". Ese es el diagnóstico, dado a conocer ayer jueves en Santiago de Chile, en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El 2019 es el sexto año consecutivo de bajo crecimiento para las economías de la región, con una tasa casi nula (frente al 1 % de 2018), mientras que para 2020 la proyección se sitúa en torno al 1,3 %, lo que convierte al período 2014-2020 en el de menor crecimiento en los últimos 70 años.

Según el informe, 23 de 33 países de América Latina y el Caribe (18 de 20 en América Latina) presentarán una desaceleración de su crecimiento durante 2019, mientras que 14 naciones anotarán una expansión de 1 % o menos al finalizar el año.

"Algo no está funcionando", aseveró la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en la presentación del documento, al tiempo que detallaba que el PIB per cápita se ha contraído 4 % entre 2014-2020, lo que implica una caída promedio anual del -0,5 %. Además, también cayeron las inversiones, el consumo per cápita, las exportaciones y la calidad del empleo.

"Hemos visto crecientes y urgentes demandas sociales para aumentar inclusión social en ingresos y bienes públicos. La región no aguanta políticas de ajuste y requiere políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad", agregó Bárcena.

La secretaria ejecutiva hizo un llamado para impulsar un mayor gasto público en inversión y políticas sociales para reactivar la economía, algo que conlleva presiones al endeudamiento público, que debe enfrentarse según las capacidades diferenciadas de los países.

