12/12/2019 - Por Gonzalo Zalazar Romero

Ciudadanos con esperanza cauta

Según algunos de los resultados de nuestra última encuesta nacional estamos en presencia de una ciudadanía muy cauta a la hora de esperanzarse, solo el 42% de los encuestados manifiesta que la situación económica y social mejorará y que la reactivación tendrá lugar recién en dos años (lo dicen el 36% de los consultados).

Resultados coherentes y cotejables con que no observamos una algarabía en las calles o manifestaciones públicas a cerca de lo que se viene o muy a favor del próximo gobierno, es decir aparentemente o estamos anestesiados en lo político o no podemos salir de la decepción que causó el gobierno de Macri (al menos en lo económico: la gente evalúa su gestión negativamente entre mala y muy mala en un 57%); los logros del gobierno saliente seguramente serán merituados con el tiempo pero evidentemente el modelo propuesto y comandado por el próximo jefe de la oposición no lograron hacer caminar principalmente la economía y ese fue el principal motivo por el cual perdieron las elecciones.

¿Quién cree la gente que gobernará?

El 53% cree que Cristina tomará las decisiones y gobernará y el 47% cree que lo hará Alberto. El 53% cree que Cristina tomará las decisiones y gobernará y el 47% cree que lo hará Alberto. En las respuestas a estos interrogantes deberíamos encontrar una pista de lo que se viene : Existe el Albertismo?, Cuál es su sustento político? Cuál es su sustento social o electoral? Quién lo puso? Le alcanza con algunos gobernadores? Cuántos

presidentes democráticos argentinos ganaron una elección no siendo líderes populares o no comandando un partido propio o coalición es decir DUEÑO de su estructura? La gente opinó que el peronismo está unido en un 59% y fragmentado en un 41%; de cuál peronismo es Alberto?. Lo que es seguro es que tratará de prolongar al menos un año la ¨luna de miel¨

AGENDA PENDIENTE

Aunque seguramente estará marcada por las nuevas medidas económicas (fiscales, monetarias y esperemos de reactivación productiva) también seguirá atravesada por temas como la legalización del aborto: nuestra consulta al respecto arroja que el 49% de los argentinos esta en contra del aborto y el 51% a favor de la legalización del mismo (no por reiterado no lo recordemos: no es que el 51% esta a favor del aborto o de la “muerte”, nadie está a favor de la muerte, los ciudadanos manifiestan estar a favor de despenalizar esta libertad individual en determinadas circunstancias que es lo que deberíamos reglamentar o llegar a un acuerdo o copiar modelos probados de otros países digo, para poder de una vez pasar como sociedad a otros temas no menos importantes y que están en la agenda mundial en serio como es el cambio climático por ejemplo, sobre este tema Argentina no tiene una estrategia y mucho menos programas legislados de acciones qué si tienen las regiones mas avanzadas del mundo como Europa.

Volviendo a la agenda, la verdad que sería mas constructivo como sociedad, una vez superada la crisis económica y puesto el país otra vez a andar, plantear una agenda del fin de la grieta: complementar lo mejor de los dos modelos, extirpar para siempre los extremos: tanto de ideología política pseudo izquierdistas como los genocidas manuales de endeudamiento del FMI.

Gonzalo Zalazar Romero es consultor y analista político. Director de Quality Latinoamérica y Quality R&T España