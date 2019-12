AMPLIAR Isabel Plá, ministra de la mujer de Chile

09/12/2019 - Debates

Respuesta para lasTesis: "Chile no es un macho violador", según ministra

La ministra de la Mujer de Chile, Isabel Plá, sorprendió con sus declaraciones de que "Chile no es un macho violador" al comentar la performance del colectivo Las Tesis, que dio vuelta al mundo denunciando el abuso patriarcal que sufren las mujeres desde que nacen.

Detalles.

En entrevista con radio Infinita, la titular de esa cartera señaló hoy que, a su entender, "Chile no es un macho violador, es un país que tempranamente ha puesto este tema sobre la mesa, respecto del resto de Latinoamérica". Al respecto, la socióloga Claudia Dides, destacada defensora de los derechos de las mujeres, señaló a ANSA que "la ministra no comprende para nada lo que dicen Las Tesis". Explicó que "al nacer, el patriarcado nos señala con el dedo, tenemos un Estado que nos impone instituciones machistas y violentas y no reconoce a las mujeres como sujeto de derecho".

Plá defendió que en Chile hubo "cambios sustanciales en los últimos 30 años".

Sin embargo, admitió que "todavía queda un desafío muy importante, no solo en materia de legislación para cerrar las ventanas de impunidad sino también para asegurarnos que todas las personas que forman parte de las instituciones que operan las leyes tengan igual consideración y reconozcan igual consideración y dignidad de hombres y mujeres".

"Finalmente, el origen de la violencia tiene que ver con eso: la consideración de la superioridad de un hombre o que está en una situación de poder y desde ese lugar la violenta (a la mujer), porque siente que es el dueño", opinó. Dides reconoció que "se ha avanzado en los últimos 30 años, pero no en el derecho a decidir de las mujeres".

La directora de la recién creada Fundación Litoral, dedicada a las cuestiones de género, migraciones e inclusión social, recordó que cuando en 2016 fue vocera de la Ley sobre Interrupción del embarazo, "tuvimos que restringirnos a tres causales, porque eso fue lo que permitieron las autoridades de salud". La socióloga consideró que la posición de la ministra "es bastante anticuada y se quedó en lo que fue la mirada de los años '90 sobre igualdad de oportunidades entre hombre y mujer".

"Hoy estamos exigiendo es una mirada feminista", subrayó. Dides advirtió que al colocar la mirada sobre la violencia intrafamiliar, y no de género, se "limita el significado de Las Tesis". "Cuando hablamos de un violador, nos estamos refiriendo a él no sólo en términos carnales, sino institucionales: a hombres y mujeres que son machistas, que no nos dan espacio para que las mujeres se puedan desarrollar. El tema no es contra los hombres sino contra el sistema patriarcal", puntualizó. Mencionó como ejemplos las instituciones de previsión de salud donde las mujeres pagan más "simplemente por tener útero", pero también se refirió a la falta de espacio en los partidos políticos, a no permitir cuotas paritarias en una próxima asamblea constituyente teniendo en cuenta que son el 51% de la población; a las diferencias de sueldos; a no poder decidir sobre el propio cuerpo y que recién en el año 2000 las mujeres "pudimos esterilizarnos sin pedir permiso a los maridos". Plá se defendió también hoy de las críticas por no haber acompañado a las mujeres que sufrieron violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros durante el estallido social. "Salí lo más fuerte que me fue posible en cuanto tuve la total claridad de lo que estaba ocurriendo, no me arrepiento de nada", afirmó. Dides replicó que le parecía "una aberración totalmente descontextualizada sostener que no podía reaccionar antes de tener todos los antecedentes".

"Siempre hubo antecedentes y están documentados, además que se iban instalando en redes sociales, desde el primer día. Una ministra de Estado no puede desconocer una información que entregó otro organismo estatal autónomo, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos", insistió.

Alegó que las mujeres "necesitamos una ministra que dé cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas en su gobierno, un actor decisivo de lo ocurrido". Aunque, dijo, la funcionaria pertenece a un sector de la sociedad que se protege porque lo que movimiento de mujeres "pone en cuestión es el orden social y descartar las instituciones patriarcales". Esto, subrayó, "obviamente, les remueve la vida, como ha pasado con la Iglesia Católica al decirle a los curas que son violadores".

"Nos tratan de locas, de 'feminazis', pero hablan desde la ignorancia porque les da miedo construir un mundo de iguales con los hombres. Es como un terremoto, eso es el feminismo, nos hace cuestionar las relaciones entre hombres y mujeres y eso les da pavor", recalcó Dides.