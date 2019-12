08/12/2019 - En General

Olimpíadas ATACALAR: reconocen a estudiantes que participaron

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; entregó distinciones a alumnos de segundo ciclo de nivel primario y de nivel secundario, como así también, a los profesores evaluadores/aplicadores.

Con motivo de reconocer a docentes y estudiantes que tuvieron una destacada participación en la Olimpíada Internacional de Matemática ATACALAR -examen internacional que surge del acuerdo de integración de la Tercera Región de Chile (Chañaral, Copiapó y Huasco) y de las provincias argentinas de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán- se realizó un acto en el que el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; acompañó en la entrega de distinciones a alumnos y alumnas de segundo ciclo de nivel primario y de nivel secundario, como así también, a los profesores evaluadores/aplicadores.

Hemos decidido tomar el toro de las matemáticas por las astas. En este caso estamos reconociendo a los alumnos de escuelas públicas y privadas de toda la provincia que se han destacado en las primeras olimpíadas internacionales que se han hecho en la provincia que son las Olimpíadas Atalacar. En ese encuentro hemos convocado a la conformación de un club de matemáticas que funciona muy bien, donde se promueven actividades, escuchando todos los factores y a los chicos y las chicas que tienen a la matemática como una pasión”, dijo Lichtmajer.

Matías Saez, Escuela Tafí Viejo, comunicó: “Pasé a la instancia provincial de las Olimpíadas Atacalar, me siento bien con este diploma. Fue muy lindo, estaba nervioso. Todos teníamos que participar, yo no me esperaba que pase y pasé, mis papás están muy orgullosos de mi”. María Sol Corbalán, del Instituto de Educación Integral Sarmiento, agregó: “Pasamos a la instancia internacional y la provincial, me gustan mucho las matemáticas y participar en las olimpíadas de matemáticas, mis papás me dijeron que estaban felices por mí por hacer lo que me gusta”.

Lucía Castañeda, señaló: “Pasé a la instancia internacional y me dieron un reconocimiento hoy, estoy muy agradecida por eso. En el colegio me llamaron porque me fue bien en las pruebas obligatorias que habían dado y el profe me preguntó si quería participar y dije que si. Me gusta matemáticas, me gusta mucho que sea tan abstracto y poder pensarlo. Planeo en mi vida trabajar de algo relacionado con matemáticas”.