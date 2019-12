AMPLIAR Rocchia Ferro junto a Macri

29/11/2019 - Azúcar

Rocchia Ferro cruzó a Macri por no cumplir una promesa de campaña

El Presidente respondió que “no cumplió su promesa porque Lopetegui (secretario de Energía) no lo dejaba”. "No entendí bien lo que dijo después porque fue como un balbuceo".

En el cierre de la 25° Conferencia Industrial de la UIA en Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri no la pasó bien. Primero fue con Miguel Acevedo, titular de la entidad de los industriales que le recordó los 150.000 empleos que se perdieron durante su gestión. Luego, cuando bajaba del escenario, el jefe de Estado fue abordado por el presidente de los industriales de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, quien le reclamó el incumpliemiento de su promesa de campaña respecto de la prórroga de la ley de biocombustibles, según indicó Diario 24.

“Le dije todo lo que tenía para decirle”, declaró al diario La Gaceta el propietario de Los Balcanes SA. “Usted no puede faltar así la palabra que empeñó delante de muchas personas en Tucumán, le reclamé al Presidente. Fue entonces que le aclaré que era uno de los que habían publicado la solicitada en los diarios de Buenos Aires pidiendo el cumplimiento de la prórroga de la Ley de Biocombustibles (26.093)”. Cabe señalar que el 7 de octubre pasado, en plena campaña electoral, Macri había anunció en la Plaza Independencia la prórroga de la Ley de Biocombustibles.

Rocchia Ferro recibió como respuesta de Macri que “no cumplió su promesa porque (Gustavo) Lopetegui (secretario de Energía) no lo dejaba prorrogarla”. Y apuntó: “en ese momento le increpé que él era el Presidente y que las decisiones las debía tomar él y no un subalterno. Ahí se quedó como petrificado. Se retiró a saludar a otra persona y volvió hasta donde yo estaba. No entendí bien lo que dijo después porque fue como un balbuceo, como que iban a revisar el tema... En fin, ese encuentro duró como un minuto que, para ser imprevisto, me pareció como una hora”, remarcó el empresario azucarero. Sobre la reacción del Presidente, señaló que lo vio desencajado y hasta molesto, pero muy incómodo. “Venía golpeado por el duro discurso de Acevedo, y después vengo yo a pedirle que cumpla la palabra empañada en Tucumán. Se quedó mirándome cuando le dije que no podía ser que ese anuncio hubiera sido una promesa de campaña nada más”.