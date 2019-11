27/11/2019 - Catapulta

Andhes lanza un festival nacional de Artes Audiovisuales y Derechos Humanos

Se desarrollará del 28 de noviembre al 1 de diciembre y estará focalizado específicamente en la erradicación de las violencias y la discriminación hacia mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, identidades trans y homosexuales. Se proyectarán durante los cuatro días 5 largos, 7 cortos y 3 series web y habrá talleres, charlas, varieté cultural y una fiesta. Todas las actividades serán para todo público gratuitas.

“Catapulta será durante cuatro días un espacio de encuentro interdisciplinario para visibilizar situaciones de vulneración de derechos, promover el debate en torno a estas situaciones y brindar espacios de capacitación y fortalecimiento para el campo audiovisual del Norte argentino”, explicó Matías Minahk, uno de los coordinadores del Festival e integrante del equipo de comunicación de Andhes.

En esta primera edición, el festival hará foco en la erradicación de las violencias y la discriminación hacia mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, gays identidades trans, travestis y no binaries. “Es necesario replantear lo que entendemos por crímenes de género desde una perspectiva más amplia que hace referencia a relaciones asimétricas de poder, que en este sistema heteronormativo se manifiesta no solo como femicidios de mujeres cisgenéros sino también en ataques a otras feminidades e identidades no binaries que son vulneradas y vulnerables”, explicó Fernanda Rotondo, coordinadora del área de Género de Andhes.

A nivel nacional, según el observatorio de género “Ahora que si nos ven”, en el período enero-octubre de este año hubo 275 femicidios, lo que indica que una mujer muere cada 26 horas. De esta cifra, los femicidios en Tucumán corresponden al 16% de crímenes cometidos. Las cifras expresadas deben ser tomadas con cierta relatividad, entendiendo que existe una inspección deficiente y que hay lugares donde el Estado no logra llegar. Por ejemplo, no existe un registro por parte del estado de travesticidios ni transfemicidios ni tampoco registros oficiales de los crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+. Su inexistencia es un obstáculo para identificar y detener los patrones de esta violencia sistemática.

El Festival

“Desde hace dos años que desde ANDHES estamos trabajando para hacer posible CATAPULTA. Nuestro proyecto de Festival Nacional de Artes Audiovisuales y Derechos Humanos fue seleccionado por Movies that matter, otorgando un financiamiento para poder llevarlo a cabo”, explicó Minahk.

El festival se desarrollará en simultáneo en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT), el teatro Rosita Avila y el Ente Cultural Tucumán. Se proyectarán durante los cuatro días 5 largos, 7 cortos y 3 series web, se realizarán talleres abiertos al público, una varieté cultural organiaza con junto al grupo Tanga y La Palta y el se realizará una fiesta nombrada “La Degenerada” en la Sociedad Francesa.

En el marco del Festival, se realizarán dos proyecciones especiales con la ayuda del Cine Móvil del Ente Cultural de la provincia. Las mismas se llevarán a cabo el viernes 28 de noviembre a las 19 horas en Amaicha y el sábado 29 a las 19 horas en el Barrio acceso este.. Entre quienes participarán del Festival, se destacan Ofelia Ferández, Agustina Comedi, Valeria Sartori, Pía Ceballos, Flora Alkorta, Anuca Fuks de Latfem, Indiana Guereño de Asociación Pensamiento Penal, además de referentes locales feministas y del Colectivo LGTBQ+. Todas las actividades son abiertas para todo público y gratuitas. Películas más importantes: El silencio es un cuerpo que cae, La voz propia, Fragmentos de una amiga desconocida, Con nombre de Flor y Sonita. Avales importantes: FICDH (festival internacional de cine y derechos humanos), que nos da la peli de apertura, el corto La Piscina, y la serie web pibxs.