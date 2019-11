AMPLIAR La CIDH escucha testimonios en Cochabamba

25/11/2019 - Informe

CIDH recibió testimonios de las masacres producidas en Bolivia

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó a Bolivia para analizar la situación de los derechos humanos visitó este lunes a las víctimas de los enfrentamientos del 15 de noviembre en Sacaba, donde nueve personas perdieron la vida.

Detalles.

Familiares de los 32 fallecidos durante más de un mes protestas en Bolivia han pedido justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó al país para investigar los sucesos que precipitaron la renuncia del presidente Evo Morales tras unas elecciones calificadas de fraudulentas.

La Comisión llegó en lunes a Sacaba, en las afueras de Cochabamba en el centro del país, donde murieron nueve manifestantes cuando las fuerzas del orden repelieron a seguidores de Morales.

“Estamos escuchando a todas las partes para tener una visión amplia y plural de lo que pasó en las protestas y emitir recomendaciones”, dijo Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.

“Es nuestro deber empujar a las autoridades a cumplir con su deber de hacer justicia, reparar a las víctimas y aclarar los hechos”, les dijo Abrao a los familiares con quienes se reunió la víspera en Senkata, un suburbio de La Paz donde murieron otras nueve personas en una arremetida de las fuerzas del orden.

En un comunicado la semana pasada la CIDH condenó el “uso excesivo de la fuerza” policial y militar para reprimir las manifestaciones y manifestó su “profunda preocupación” por un decreto gubernamental que eximió de responsabilidades al ejército.

Según las pericias, los fallecidos murieron por impactos de bala, pero el gobierno negó que los proyectiles sean de uso del ejército.

“Soy la viuda de Juan José Tenorio, me ha dejado un hijo huérfano. Suplico que hagan justicia. Esto no puede quedar así, nos matan como si no tuviéramos derechos”, declaró María Cristina Quispe en Senkata ante los comisionados.

Allí, el vicepresidente de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, dijo que se trató de una “masacre”, tal como ocurrió después en El Alto, donde también fallecieron nueve personas.

“Una masacre con autorización del Gobierno. Vamos a hacer conocer al mundo lo que pasó en Sacaba, lo que pasó en El Alto, no es ningún autoatentado, es una masacre (…) con autorización del Gobierno a los militares y policías”, afirmó.

Vía Facebook Live, radio y TV Karibe trasmitió en directo la visita de los enviados de la CIDH a la zona. Se reunieron con varias personas que se declararon víctimas de los enfrentamientos en Sacaba y mostraron sus heridas. Otros, familiares de los fallecidos, contaron el drama que viven.

Valentín Rojas, quien dijo que vive en el Trópico de Cochabamba, contó que perdió a su hijo Plácido, de 19 años, cuando acudió a una “marcha pacífica”, mientras que Félix Pinto Mamani explicó que su hermano Julio recibió un balazo y que ahora se encuentra internado en terapia intensiva con diagnóstico reservado y una deuda acumulada de 55.263 bolivianos.

“¿Quién me va a ayudar? Mi hermano tiene cinco hijos”, reclamó.

Una mujer mostró su brazo enyesado y dijo que lo tiene así porque recibió el impacto de una granada de gas. Aseguró también que la marcha fue “pacífica” y denunció que los policías sembraron pruebas en las mochilas de sus compañeros para acusarlos de haber desatado la violencia en esos enfrentamientos.

Rodríguez, quien estuvo en el recorrido, coincidió con la denuncia. “Esperamos que esta verdad pueda salir a nivel internacional. Denunciamos que, definitivamente, están montando algunas pruebas a algunos dirigentes poniendo dinamitas, cartuchos , granadas, y están prácticamente deteniendo , montando, inventando pruebas y delitos”, dijo.