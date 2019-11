AMPLIAR En medio de una masacre hablan de elecciones

22/11/2019 - Genocidio

Añez sobreactúa de dialoguista mientras continúa la represión en Bolivia

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, llamó a los representantes de los 14 distritos de la ciudad de El Alto, combativos y sostenedores de Evo Morales, a una mesa de diálogo para encontrar una salida al conflicto, que ya lleva 10 días y que causa violencia y desabastecimiento en La Paz.

Detalles.

Añez definió los primeros días de su gobierno como "muy difíciles". Además, estimó que "los paceños no merecen estar cercados, no merecen un bloqueo para que no se pueda bajar combustible, no es que haya falta, el desabastecimiento es porque no se permite el paso", declaró Áñez en el Palacio Quemado, sede del gobierno. "Es posible castigar a la ciudad de La Paz con un cerco que, desde todo punto de vista, es innecesario. Déjennos gobernar por este tiempo que será corto", prosiguió.

"Nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo para seguir adelante y para cumplir lo que nos piden los bolivianos. Yo espero que en el transcurso del día haya consenso para que de una vez aceleremos los plazos y tengamos la certidumbre que necesitamos, saber cuándo vamos a convocar a elecciones", remarcó la presidenta interina. Su pedido se produjo el mismo día en que una multitudinaria marcha de respaldo al renunciante presidente de Bolivia Evo Morales, con los ataúdes de víctimas de la represión a la cabeza, llegó hoy a La Paz, donde se enfrentaron a los gases lacrimógenos policiales.

"Añez se va, la paz volverá", "Añez asesina, queremos tu cabeza" gritaron los manifestantes contra el gobierno en ejercicio.

Los marchantes que partieron de Senkata, en El Alto, donde el martes hubo una feroz represión con ocho muertos por impacto de bala confirmados.

En ese contexto, ha trascendido que negociaciones entre el gobierno de Áñez y el Movimiento Al Socialismo (MAS) con vistas a pactar la convocatoria de nuevos comicios en el país tras la dimisión de Morales están avanzando y se espera que puedan culminar en un acuerdo que la Asamblea Legislativa refrendaría durante el fin de semana.