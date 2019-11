21/11/2019 - Recitales

El Mesías llega al San Martín con su mística y vitalidad

“El Mesías”, de Haendel, obra con coreografía, libreto y dirección del reconocido maestro Mauricio Wainrot se presentará en nuestra provincia este viernes y sábado, a las 22, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con las actuaciones del Ballet Estable, el Ballet Contemporáneo, la Orquesta Estable y el Coro Estable de la Provincia, sumando más de 100 artistas en escena.

Es una obra espiritual y mística, pero no es religiosa ni icónica. Hay alusiones a imágenes religiosas, pero es una obra con mucha vitalidad y fuerza”, contó Wainrot (foto), quien ya se encuentra en Tucumán realizando los ensayos generales de la obra.

Para la creación de esta obra coreográfica, Wainrot seleccionó 32 temas del extenso oratorio formado en tres partes, y para el final utilizó el Aleluya. La primera versión breve de la obra (30 minutos) contiene una carga emotiva y mística de gran voltaje, fue creada para el Ballet Real de Bélgica y estrenada el 28 de septiembre de 1996. También la bailaron las compañías Royal Ballet of Flanders de Bélgica, Ballet Nacional Chileno, Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires, The Royal Winnipeg Ballet de Canadá, Compañía Nacional de México, Ballet de Santiago, Chile, Ballet de la Opera de Niza en Francia, Ballet de la Opera de Bordeaux en Francia, Ballet Real de Suecia, Ballet de la Opera de Riga Letonia y Ballet del Teatro del Bicentenario.

“Lo que ví ayer -en relación a uno de los ensayos- me encantó, emocionó y me hizo saltar las lágrimas, que es lo que por lo general lo que le pasa a la gente. Yo no hago ‘mensajes’, creo que un artista tiene que ser fiel a sí mismo y compartir de la mejor manera posible con la gente que lo rodea y el público. Los bailarines son divinos, la Orquesta y el Coro son fantásticos, es un espectáculo integral. Están todos los grupos que tiene que el Ente Cultural así que estoy muy agradecido”, agregó el prestigioso coreógrafo.

La entrada general para la obra costará 100 pesos, en tanto que para estudiantes y jubilados tendrá un costo de 50 pesos.

Ficha Técnica:

Coreografía, Libreto y Dirección de Mauricio Wainrot.

Música: G.F. Handel.

Escenografía y Vestuario: Carlos Gallardo.

Dirección Musical: Alejandro Jassan.

Iluminación: Eli Sirlin.

Ballet Contemporáneo de la Provincia: Dirección Patricia Sabbag.

Ballet Estable de la Provincia: Dirección Mercedes de Chazal.

Coro Estable de la Provincia: Dirección Ricardo Sbrocco.

Orquesta Estable de la Provincia: Dirección Alejandro Jassan.

Asistente Coreográficos y repositores: Victoria Balanza y Gerardo Muarturano.

Asistente Técnica: Analía Cristina Morales.