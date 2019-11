14/11/2019 - Casos

Homicida de las militantes de H.I.J.O.S fue condenado a 4 años y medio

El imputado recibió una pena de cuatro años y medio de prisión más diez años de inhabilitación para manejar. Desde el organismo de Derechos Humanos apelarán. "Es un fallo lamentable, vergonzoso", señaló un miembro de la organización.

En la tarde de este jueves se conoció la condena a Dante Juárez por homicidio simple con dolo eventual. Es el responsable de las muertes de las militantes de H.I.J.O.S Tucumán Natalia Ariñez, Marianella Triunfetti y Alejandra Wurschmidt. El imputado recibió una pena de cuatro años y medio de prisión más diez años de inhabilitación para manejar. Desde el organismo de Derechos Humanos apelarán. "Es un fallo lamentable, vergonzoso", señaló un miembro de la organización.

El 17 de diciembre de 2016 Nati, Nella y Ale, como las llamaban cariñosamente sus familiares y amigos regresaban de una actividad que se había realizado en el Espacio para la Memoria "La Escuelita de Famaillá". Habían planeado un festejo quedó trunco cuando Juárez perdió el control del vehículo en la autopista Tucumán- Famaillá, por realizar una maniobra a alta velocidad para evitar un control policial. Según se supo después, el conductor había consumido grandes cantidades de alcohol -tenía 1.79 en sangre según las pericias-. Posteriormente, se dictó prisión preventiva de 2 años para Juárez, sin embargo, la defensa consiguió que se redujera a año y medio. En este sentido, desde julio 2018 aguarda en libertad la fecha del juicio.

Iván Jeger, militante de H.I.J.O.S anticipó: "Vamos a apelar, es un fallo lamentable, vergonzoso. Vas, te machás y matás, total la vida no vale nada". Pese a la bronca que generó la sentencia, el militante anticipó que agotarán las instancias para buscar Justicia. "Hacen oídos sordos de lo que ha ocurrido, han tomado más en cuenta lo que decía Juárez que las pruebas y los testimonios", agregó Jeger sobre la decisión unánime de la Sala I de la Cámara Penal, integrada por Pedro Roldán Vázquez (Presidente), Diego Lammoglia y Fabián Fradejas.

Jeger también citó a Julia Albarracín y señaló: "No confiamos en esta justicia, confiamos en la gente, creo que todo el mundo se da cuenta que esto es una verguenza. No podés hacer lo que ha hecho y que te den 4 años y medio". En el mismo sentido, consideró que la sentencia "es un golpe no solamente para nosotros, sino para todas las victimas". "Nosotros hemos nacido en la lucha, no nos van a dar el brazo a torcer", anticipó.

Por su parte, Pablo Gargiulo, querellante en la causa, adelantó a La Palta: “Es muy probable que recurramos a Casación porque es un fallo que no nos deja conformes, que no hace justicia. Ni siquiera dieron la pena máxima para homicidio culposo, que es de cinco años”.

Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado una pena de nueve años de prisión por la presunta comisión de los delitos de homicidio con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual; la querella pidió una pena de 12 años mientras que defensa, en tanto, había solicitado una pena de tres años de prisión con ejecución condicional por "homicidio culposo y lesiones culposas".