11/11/2019 - DDHH

Piñera acepta visita de la CIDH

El gobierno extenderá una invitación a la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) para que visite Chile, anunció el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

El anuncio se produce en las horas previas a la realización de la audiencia pública del organismo, donde se analizará la represión a las protestas sociales en el país. "El gobierno ha decidido invitar a la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) a que venga a una observación en terreno. Para lo cual se le hará llegar una invitación al secretario ejecutivo de esa organización Paulo Abrão, para que venga lo antes posible a definir los contenidos y la oportunidad de esta visita", precisó Larraín.

Simultáneamente, diez organizaciones civiles de América Latina entregaron hoy sus conclusiones al presidente de la Corte Suprema sobre lo observado durante las manifestaciones en distintas ciudades del país. Entre los organismos figuran la Federación Internacional de DDHH, el Comité Contra la Tortura, que visitaron durante esta semana ciudades de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía, donde se reunieron con organismos de DDHH, víctimas, entre otras personas.

Andrés López, abogado de derechos humanos de Argentina, indicó que "hemos tomado testimonios de como carabineros no hace uso de las armas menos letales siguiendo los protocolos de regulación de la fuerza. Carabineros está utilizando las escopetas antidisturbios para castigar a los manifestantes, eso nos preocupa, los protocolos no están bien o no se están cumpliendo, ya que están disparando al torso y a la cara".

También se refirió al anuncio que hiciera el domingo el general director de Carabineros, Mario Rozas, de restringir el uso de balines. "Esto de acotar no ayuda en nada, sólo agrava la situación y amplía las facultades de la policía", cuestionó.

Mientras tanto llegó a Santiago el, director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien aseguró que se reunirán con las víctimas de violencia institucional y que buscan conocer "los casos de personas y de agentes policiales que han resultado heridos o que han sufrido lesiones durante estos eventos".

Subrayó que no sólo se reunirán con civiles, sino que aclaró que "parte de nuestra obligación es tener una película, una fotografía completa, no parcial de lo que ha ocurrido en Chile".

"Queremos conocer también, por cierto, los casos de personas y de agentes policiales que han resultado heridos o que han sufrido lesiones durante estos eventos", pues "mientras más información podamos lograr, información certificada, documentada y bien sustentada, nos permite hacer una mejor contribución al país".

Consultado por las cifras de 200 personas con daño ocular producto del uso de balines por parte de la policía uniformada, Vivanco indicó que debían estudiar el uso de este tipo de armas.

"Es decir, si para resolver el problema lo que hay que hacer es prohibir ese recurso, que por definición debería ser no letal, y por definición si está bien empleado debería cumplir un objetivo de restablecer el orden público, o es si es inevitable que eso se traduzca en abuso contra manifestantes. Esa es justamente la cuestión que se debe discutir. Yo no tengo una opinión todavía, acabo de llegar al país. Hay que tener una noción más clara de cuál ha sido la práctica de Carabineros", añadió el abogado chileno.

Respecto de la información que recabe, aseveró que "tiene un carácter público y por supuesto que lo compartimos con todas las entidades e instituciones", pero que "esto pueda tener consecuencias o no más adelante dependerá de cómo las instituciones del país aborden el tema".