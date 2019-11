04/11/2019 - Crisis

La presión callejera continúa en Chile

La presión en las calles continúa con multitudinarias marchas a lo largo del país y los distintos gremios buscan hacen sentir su voz ante el estallido social inédito en Chile, que tiene a millones de personas movilizándose a lo largo del país.

Los tradicionales conductores de vehículos de alquiler -con techo amarillo- intentaron hoy llegar en caravana hasta La Moneda (sede de gobierno) para entregar un petitorio al presidente chileno, Sebastián Piñera, en el que exigen la renuncia de la ministra de Transportes, Gloria Hutt. El vocero de los taxistas, Claudio Morales, explicó que hace cinco años que están "precarizados con las plataformas (Uber, Cabify, Beat, Didi) y hemos recurrido a todas las instancias -incluyendo la Corte de Apelaciones- y ahí nos dimos cuenta que las instituciones no funcionan porque fue rechazado nuestro recurso de protección".

"El proyecto de Uber ya está en el Congreso, está en segundo trámite con 118 indicaciones, pero con las movilizaciones obviamente se va a estancar, partiendo porque Hutt le quitó la suma urgencia", añadió.

Los taxistas exigen "que el Presidente Piñera baje las aplicaciones, porque no pueden trabajar en Chile mientras no haya una ley que las regule", resaltó Morales.

En tanto, más de 200 organizaciones de trabajadores, sindicales, feministas, medioambientales agrupados en la Mesa de Unidad Social llegaron hasta el frente del exCongreso en Santiago para rechazar la agenda del Gobierno presentada en respuesta a las manifestaciones callejeras y pidieron a los congresistas no tramitar los proyectos del Ejecutivo. Karen Palma, de la secretaría de salud de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señaló que "este país se cansó del maquillaje, este país no quiere más medidas parche en salud" y afirmó que se necesitan "cambios estructurales".

El presidente de la comisión de salud del Senado, el socialista Rabindranath Quinteros, aseguró: "no vamos a seguir tratando en la comisión de Salud ningún tema, ni el seguro catastrófico ni el de los medicamentos, hasta no tener una conversación real, franca, abierta con el ministro (Jaime) Mañalich para hacerle ver lo que están planteando las diversas organizaciones de Salud".

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, acusó al Ejecutivo de no escuchar a la ciudadanía, ya que "la agenda social del Gobierno no recoge en absoluto nuestros planteamientos".

Simultáneamente en La Moneda se realizaba el tradicional comité político donde los presidentes de partidos de la alianza derechista pidieron al gobierno "soltar" recursos. "Tenemos que hacer un esfuerzo por satisfacer las demandas prioritarias que son pensiones, medicamentos, sueldo mínimo", dijo la presidenta de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), senadora Jacqueline van Rysselberghe.

Según la funcionaria, "hay que revisar si se puede hacer un aumento del sueldo mínimo garantizado que ofreció el Gobierno, más allá de los 350 mil pesos (492 dólares)". Actualmente el salario mínimo es de 423 dólares y el presidente Piñera ofreció un adicional de 70 dólares.

En cuanto a una nueva Constitución, el Gobierno baraja diversas opciones, pero todas al interior del Congreso, precisó la ministra vocera de La Moneda, Karla Rubilar.

"No nos cerramos a ningún diálogo y en particular decir que creemos en el Congreso y sus capacidades, sobre todo en un Congreso que ya no tiene sistema binominal", apuntó Rubilar.

La comisión de Constitución de la Cámara buscaba votar este lunes los proyectos que apuntan a modificar el artículo 15 y poder llamar a plebiscito.

Pasadas las 20 GMT volvía a llenarse la Plaza Italia de Santiago, convocados por la Mesa de Unidad Social, para exigir al Parlamento que atienda las demandas ciudadanas y detenga los proyectos del Ejecutivo. (ANSA).