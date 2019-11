04/11/2019 - Bolivia

La ofensiva contra Evo se cocina en Santa Cruz

A las 19 de este lunes se cumplió el plazo de 48 horas exigido por los comités cívicos al mando del separatista cruceño Camacho para que Evo Morales, quien sufrió un desperfecto al bordo de un helicóptero, renunciara a la presidencia.

En una nueva jornada de convulsión y violencia, sobre todo en el oriente boliviano, con más bloqueos y amenazas directas a la población que no se identifique con las consignas opositoras, un gran show mediático parece estar preparándose en el área del Cristo Redentor de la capital cruceña, donde Luis Fernando Camacho expondrá en público otra serie de amenazas contra el gobierno y la democracia.

A su vez, en la ciudad de La Paz, un vasto operativo policial circunda la Casa Grande del Pueblo, donde cientos de integrantes de organizaciones sociales hacen guardia ante el trascendido de que jóvenes universitarios cruceños intentarían acciones de choque.

Camacho adelantó su intención de que el presidente Evo Morales sea reemplazado por una integrante del Tribunal Supremo de Justicia: "No pensamos irnos con las manos vacías, sino con la carta (de renuncia) de él (Morales) y de toda la sucesión constitucional. No queremos a (Alvaro) García Linera ni a los presidentes del Senado y de Diputados. Queremos que asuma la decana de Tarija de la Corte Suprema -María Cristina Díaz Sosa-, la única que no es masista". Sin embargo, pocas horas después se desdijo en su cuenta de Facebook y señaló que "sé que la sucesión presidencial, de acuerdo a la nueva Constitución, solo llega a diputados, pero el fin es que llamen a nuevas elecciones".

Camacho es un empresario cuya familia perdió negocios millonarios relativos a la producción de gas en Santa Cruz, cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó los recursos naturales. Está mencionado por dudosas vinculaciones en los 'Panamá Papers' y es uno de los mayores evasores de impuestos de Bolivia. Su ascenso como cívico ha ido acompañado de un férreo discurso contra Morales y el gobierno del MAS, además de amenazas racistas y de intolerancia. Cobró notoriedad durante los recientes incendios de la Chiquitanía, cuando propuso la expulsión de colonos en los bosques secos. Desde el 20 de octubre ha reasumido el rol de prender fuego al país.

Mientras tanto, desde el gobierno continúan condenando cualquier tipo de acción que interrumpa la estabilidad democrática y la realización de la auditoría de la OEA del escrutinio de las elecciones del 20 de octubre, cuyo triunfo en primera vuelta del Movimiento Al Socialismo provocó la desmedida reacción opositora que tiene en vilo al país. En este contexto, pasado el mediodía de hoy, autoridades de la Fuerza Aérea Boliviana dieron cuenta que el helicóptero que trasladaba al presidente Morales desde el poblado de Colquiri a la ciudad de Oruro sufrió un desperfecto del rotor de cola, una pequeña hélice de la parte trasera, lo cual obligó a un aterrizaje de emergencia.

Concesiones y audios

Otro de los sectores que desde antes de las elecciones apuesta a la desestabilización y el sabotaje es el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), cuyo presidente Marco Antonio Pumari ha estrechado su alianza con Camargo e incluso ha sido filmado participando en los violentos incidentes tras el cabildo del pasado jueves en La Paz.

Por eso puede entenderse como extorsiva la dádiva extraída al gobierno, ya que de manera solapada y a través del Decreto Supremo 4070, quedó sin efecto el Decreto Supremo 3738, que autorizaba la conformación de una sociedad mixta para explotar el litio entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la alemana ACI Systems (Acisa), un megaproyecto de industrialización en plena marcha y que potenciaba a escala mundial la exportación de derivados. Pese a ello, los cívicos potosinos mantendrán las protestas.

Un nuevo elemento que puede, de confirmarse su autenticidad, ser una brújula en el contexto político es la revelación de 16 audios de conversaciones entre dirigentes cívicos, políticos y militares retirados en planes de convulsión con paros cívicos previos a las elecciones. El multimedios Erbol (erbol.com.bo/nacional/surgen-16-audios-que-vinculan-c%C3%ADvicos-exmilitares-y-eeuu-en-planes-de-agitaci%C3%B3n) se hizo eco de informes publicados el 8 y 10 de octubre (https://bbackdoors.wordpress.com/2019/10/08/us-hands-against-bolivia-part-i/), entre los que destaca una conversación del exprefecto Manfred Reyes Villa con personas que no pudieron ser identificadas y les recuerda que existe un compromiso de los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz para promover sanciones económicas contra Bolivia en caso de que Evo Morales continúe en el poder.

Página 12